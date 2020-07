Czerń nie zapomina: nowa powieść fantasy Agnieszki Hałas jeszcze w lipcu

Źródło: Rebis

Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 14 lipca powieść Czerń nie zapomina. Jest to piąty tom cyklu dark fantasy Teatr węży. Poprzednie to Dwie karty, Pośród cieni, W mocy wichru i Śpiew potępionych.

Postać Krzyczącego w Ciemności, głównego bohatera cyklu, wykreowała Agnieszka Hałas. Kolejne książki z serii ukazują się już od kilkunastu lat.

Oto opis i okładka książki Czerń nie zapomina:

Znów wkraczacie w świat Zmroczy – przesycony magią, posępny i fascynujący.

Po wydarzeniach na Wyspach Śpiewu Krzyczący w Ciemności przepadł jak kamień w wodę. Poszukują go wszyscy – demony Doliny Śniedzi, srebrna magini Akhania ar Vithanare, młoda wróżbitka Lorraine. Oraz żmij Feren Berilt, który ma swoje ukryte powody.

Dolina Śniedzi zrobi wszystko, by zemścić się na Krzyczącym i na Akhanii za pokrzyżowanie planów na archipelagu. Tymczasem w Bel Ingre, stolicy Lossoru, dojrzewa nowa intryga Otchłani. Dolina Rdzy szykuje się do wzniecenia tam epidemii, by zdobyć dziesiątki tysięcy dusz.

Kiedy sytuacja w Bel Ingre zaczyna się pogarszać, konsekwencje okazują się groźniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał. Czy w sytuacji ogromnego zagrożenia możliwe stanie się współdziałanie między srebrem a czernią?