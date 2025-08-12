Shrek 5 bardzo opóźniony! Powód zmiany premiery może być oczywisty
Premiera Shreka 5 znacznie przesunięta – filmu już nie obejrzymy w 2026 roku! Prace nad animacją wciąż trwają, więc co może być powodem takiej decyzji? Nie jest to minimalne przesunięcie, ale wielomiesięczne, więc powód wydaje się oczywisty.
Universal Pictures, dystrybutor filmu Shrek 5, ogłosił, że przesuwa światową premierę z 23 grudnia 2026 roku na 30 czerwca 2027 roku, a więc aż o sześć miesięcy. To bardzo duże przesunięcie, które musi mieć określony powód, a w tym przypadku fani widzą oczywiste wyjaśnienie tej sytuacji.
Młody John Rambo obsadzony! To gwiazda hitu Netflixa
Shrek 5 – data premiery zmieniona
Wszyscy są zgodni, że to reakcja na krytykę pierwszego teasera filmu Shrek 5, po którym w sieci zawrzało. Bardzo dużo było negatywnych opinii o wyglądzie postaci, który – zdaniem widzów – znacznie różnił się od tego, co widzieliśmy w poprzednich częściach. Wysnuto więc wniosek, że powodem może być chęć zmiany tego stylu i wizualne dopracowanie animacji.
Drugim, równie ważnym powodem może być zwyczajna pragmatyczność. W grudniu 2026 roku premierę ma Avengers: Doomsday, a wszyscy wiedzą, że nawet pomimo problemów Marvela ten film będzie bić rekordy popularności. Nikt nie chce rywalizować z Avengers, więc najpewniej Diuna 3, która również ma premierę w tej okolicy, też może zostać przesunięta.
Oficjalnych powodów jednak nie ujawniono. Shrek 5 pojawi się więc na ekranach 17 lat po poprzedniej części. Nie znamy oficjalnych szczegółów fabuły.
Źródło: deadline.com
