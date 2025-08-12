Shrek 5 bardzo opóźniony! Powód zmiany premiery może być oczywisty

fot. Dreamworks

Universal Pictures, dystrybutor filmu Shrek 5, ogłosił, że przesuwa światową premierę z 23 grudnia 2026 roku na 30 czerwca 2027 roku, a więc aż o sześć miesięcy. To bardzo duże przesunięcie, które musi mieć określony powód, a w tym przypadku fani widzą oczywiste wyjaśnienie tej sytuacji.

Shrek 5 – data premiery zmieniona

Wszyscy są zgodni, że to reakcja na krytykę pierwszego teasera filmu Shrek 5, po którym w sieci zawrzało. Bardzo dużo było negatywnych opinii o wyglądzie postaci, który – zdaniem widzów – znacznie różnił się od tego, co widzieliśmy w poprzednich częściach. Wysnuto więc wniosek, że powodem może być chęć zmiany tego stylu i wizualne dopracowanie animacji.

Drugim, równie ważnym powodem może być zwyczajna pragmatyczność. W grudniu 2026 roku premierę ma Avengers: Doomsday, a wszyscy wiedzą, że nawet pomimo problemów Marvela ten film będzie bić rekordy popularności. Nikt nie chce rywalizować z Avengers, więc najpewniej Diuna 3, która również ma premierę w tej okolicy, też może zostać przesunięta.

Oficjalnych powodów jednak nie ujawniono. Shrek 5 pojawi się więc na ekranach 17 lat po poprzedniej części. Nie znamy oficjalnych szczegółów fabuły.