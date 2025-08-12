Reklama
placeholder

Deadpool w wielkim filmie MCU? Ryan Reynolds tym postem podgrzał atmosferę

Czy Ryan Reynolds swoim niezwykle wymownym postem dał do zrozumienia, że zobaczymy go w nadchodzącym filmie MCU? Jeśli tak, ekranowy Deadpool z całą pewnością będzie trollował grupy superbohaterów Domu Pomysłów i na tym polu nie zamierza brać jeńców.
Autopromocja
tpb-vod

Czy Ryan Reynolds swoim niezwykle wymownym postem dał do zrozumienia, że zobaczymy go w nadchodzącym filmie MCU? Jeśli tak, ekranowy Deadpool z całą pewnością będzie trollował grupy superbohaterów Domu Pomysłów i na tym polu nie zamierza brać jeńców.
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday ryan reynolds deadpool MCU
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday ryan reynolds deadpool MCU
Deadpool Marvel
Reklama

Czy Deadpool pojawi się w filmie Avengers: Doomsday, bodaj najbardziej wyczekiwanej od lat odsłonie MCU? To pytanie od dawna spędza sen z powiek wielu fanom Marvela, którzy zastanawiają się, czy Pyskaty Najemnik szykuje swój wielki powrót. Atmosferę na tym polu podgrzał wczorajszy post Ryana Reynoldsa, który opublikował na Instagramie następującą grafikę:

Warto w tym miejscu zauważyć, że przekreślone symbolem anarchii w podobny sposób logo Avengers mogliśmy już zobaczyć w zeszłorocznej produkcji Deadpool & Wolverine. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że w Avengers: Doomsday Wade Wilson mógłby trollować superbohaterów, którzy - jak wiele na to wskazuje - podzielą się na kilka grup postaci. Nie jest wykluczone, że Pyskaty Najemnik wpadnie z tego powodu w konfuzję i zdecyduje się na własną rękę dołączyć do którejś z drużyn. 

Sam Reynolds był wielokrotnie pytany o swój udział w Doomsday. Aktor konsekwentnie zaprzecza, że pojawi się w filmie braci Russo. 

Ważne postacie z Marvela, których nie było jeszcze w filmach i serialach. Kiedy trafią do MCU?

Mojo

Mojo to groteskowy władca alternatywnego wymiaru zwanego Mojoversum, który traktuje życie jak reality show. Choć jest przerażający i absurdalny zarazem, jego obsesja na punkcie medialnych spektakli idealnie pasuje do współczesnego świata rozrywki i mogłaby być ciekawym komentarzem społecznym w ramach MCU.

arrow-left
Mojo
Marvel
arrow-right

Produkcja Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Instagram

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Persona 3 Reload
-

Co dalej z serią Persona? Atlus myśli nawet o... symulatorze randkowym i soulslike’u

2 Swiped
-

Zwiastun filmu Swiped. Lily James jako założycielka popularnej aplikacji randkowej

3 2. Było wiele plotek na temat tego, co Jared Leto robił na planie
-
Plotka

Joker Jareda Leto powróci w DCU? Peacemaker nawiąże do aktora, ale nie tak jak myślicie

4 Woochi the Wayfarer
-

Czy to "koreański wiedźmin"? Zobaczcie pierwszy zwiastun gry Woochi the Wayfarer

5 Fantastyczna czwórka (2005)
-

Michael Chiklis o starych Fantastycznych Czwórkach. "Były bardzo niedocenione"

6 Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
-

Fantastyczne światy Naomi Novik. Premiera zbioru opowiadań Głęboko pogrzebany

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s17e60

Masterchef Australia

s2025e154

Moda na sukces

s38e142

Zatoka serc

s17e11

American Ninja Warrior

s29e03

Najgorszy kucharz świata

s2025e157

Anderson Cooper 360

s2025e160

The Lead with Jake Tapper

s01e84
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Afirmacja

13

sie

Książka

Afirmacja
Drag x Drive

14

sie

Gra

Drag x Drive
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Cara Delevingne
Cara Delevingne

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominique Swain
Dominique Swain

ur. 1980, kończy 45 lat

Peter Krause
Peter Krause

ur. 1965, kończy 60 lat

Jakub Żulczyk
Jakub Żulczyk

ur. 1983, kończy 42 lat

Maggie Lawson
Maggie Lawson

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV