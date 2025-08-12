Deadpool w wielkim filmie MCU? Ryan Reynolds tym postem podgrzał atmosferę
Czy Ryan Reynolds swoim niezwykle wymownym postem dał do zrozumienia, że zobaczymy go w nadchodzącym filmie MCU? Jeśli tak, ekranowy Deadpool z całą pewnością będzie trollował grupy superbohaterów Domu Pomysłów i na tym polu nie zamierza brać jeńców.
Czy Deadpool pojawi się w filmie Avengers: Doomsday, bodaj najbardziej wyczekiwanej od lat odsłonie MCU? To pytanie od dawna spędza sen z powiek wielu fanom Marvela, którzy zastanawiają się, czy Pyskaty Najemnik szykuje swój wielki powrót. Atmosferę na tym polu podgrzał wczorajszy post Ryana Reynoldsa, który opublikował na Instagramie następującą grafikę:
Warto w tym miejscu zauważyć, że przekreślone symbolem anarchii w podobny sposób logo Avengers mogliśmy już zobaczyć w zeszłorocznej produkcji Deadpool & Wolverine. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że w Avengers: Doomsday Wade Wilson mógłby trollować superbohaterów, którzy - jak wiele na to wskazuje - podzielą się na kilka grup postaci. Nie jest wykluczone, że Pyskaty Najemnik wpadnie z tego powodu w konfuzję i zdecyduje się na własną rękę dołączyć do którejś z drużyn.
Sam Reynolds był wielokrotnie pytany o swój udział w Doomsday. Aktor konsekwentnie zaprzecza, że pojawi się w filmie braci Russo.
Ważne postacie z Marvela, których nie było jeszcze w filmach i serialach. Kiedy trafią do MCU?
Mojo
Mojo to groteskowy władca alternatywnego wymiaru zwanego Mojoversum, który traktuje życie jak reality show. Choć jest przerażający i absurdalny zarazem, jego obsesja na punkcie medialnych spektakli idealnie pasuje do współczesnego świata rozrywki i mogłaby być ciekawym komentarzem społecznym w ramach MCU.
Produkcja Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: Instagram
