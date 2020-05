Człowiek z blizną - nowy remake filmu ma reżysera. Interesujący wybór

Luca Guadagnino (Tamte dni, tamte noce) został wybrany na stanowisko reżysera kolejnego remaku filmu Człowiek z blizną. Za najnowszą wersję scenariusza projektu odpowiadają bracia Ethan i Joel Coenowie, którzy poprawili tekst, nad którym pracowali wcześniej Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman i Paul Attanasio.

Historia Człowieka z blizną była już dwa razy opowiadana w kinie. W 1932 roku oryginalną produkcję stworzył Howard Hawks z Paulem Muni w roli głównej. Jednak najbardziej znany jest remake z 1983 roku od Briana De Palmy z Alem Pacino, który wcielił się brawurowo w Tony'ego Montanę. Każdy z filmów opowiada o imigrancie, który w USA pnie się po gangsterskiej drabinie na sam szczyt budując swoje imperium. Akcja nowego remaku będzie dziać się w Los Angeles.

Guadagnino obecnie pracuje nad postprodukcją serialu We Are Who We Are dla HBO. W planach ma również adaptację kultowej powieści Władca much dla Warner Bros.