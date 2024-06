Czy Austin Butler zagra w Gorączce 2? Aktor chwali Michaela Manna

fot. Apple TV+

Gorączka z 1995 roku to jeden z najbardziej kultowych filmów, nie tylko akcji, ale i ogółem. Występy Roberta de Niro i Al Pacino przeszły do historii, ale bardzo możliwe, że odgrywane przez nich postaci zobaczymy raz jeszcze na wielkim ekranie. Gorączka 2 już powstaje, a Michael Mann ma powrócić za stery. Wiele się mówi o potencjalnym angażu Adama Drivera do produkcji, ale fani widzieliby też Austina Butlera w roli Chrisa Siherlisa.

Czy Austin Butler zagra w Gorączce 2?

Aktor stwierdził żartobliwie, że sam nie wie o tym, czy został obsadzony w filmie:

Ja też nie wiem. Uważam, że oryginalna Gorączka jako film i to co z nią zrobiono, bardzo mnie zainspirowała jako aktora. Wydaje mi się, że zainspirowała wielu aktorów. To było niesamowite zobaczyć De Niro i Pacino w jednej scenie po raz pierwszy. To tak bardzo autentyczny film, tak bardzo prawdziwy. Uważam, że możliwość pracy z takim mistrzem, jak Michael Mann, to prawdziwy dar dla każdego aktora.

Gorączka 2 - fabuła

Książka przeskakuje pomiędzy dwoma okresami czasowymi, z których pierwszy dotyczy Chrisa Shiherlisa, próbującego wymknąć się policji w Los Angeles i detektywowi Vincentowi Hannie. Po nieudanym napadzie na bank uciekinier przenosi się na nowe terytorium w południowo-wschodniej Azji. Druga linia fabularna zabiera czytelników z powrotem do Chicago w 1988 roku, kiedy McCauley, Shiherlis i ich ekipa wyrównują porachunki na Zachodnim Wybrzeżu, granicy amerykańsko-meksykańskiej oraz w Chicago. W tym samym czasie Vincent Hanna uznawany jest za wschodzącą gwiazdę w chicagowskim departamencie policji. Ściga wówczas brutalny gang włamywaczy. Skutki porachunków McCauleya i pościgu Hanny powodują nieoczekiwane reperkusje w równoległej narracji.