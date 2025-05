Czy Iron Man jest nieśmiertelny? Nowa wersja zbroi herosa jest potężna

Fot. Marvel Comics

W komiksie Ultimates #12 została ujawniona zaskakująca informacja: Iron Man powiedział reszcie drużyny, że w ostatniej bitwie Hulk rzeczywiście go zabił. Jakim cudem więc jeszcze żyje? Tony Stark wyjaśnił, że kiedy włożył urządzenie znane jako Immortus Engine do reaktora łukowego i połączył je ze swoim systemem nerwowym, umożliwiło mu to zamrożenie się na jedną sekundę przed śmiercią.

Czy Iron Man jest nieśmiertelny?

Immortus Engine to potężne urządzenie do podróży w czasie, które Maker używał do zmiany Ostatecznego Wszechświata tak, by nie powstali w nim superbohaterowie z jego osi czasu. Tony Stark użył jego rozbitych szczątek do stworzenia rdzenia swojego zbroi, co pozwoliło mu na wstrzymanie swojej śmierci. Pojawia się więc pytanie: jakie są granice tej mocy? Wszystko wskazuje na to, że o ile Immortus Engine znajduje się nienaruszony w zbroi Iron Man, ten jest praktycznie nieśmiertelny, ponieważ urządzenie jest w stanie wstrzymać jego procesy biologiczne, prowadzące do zgonu.

Co więcej, jest jeszcze jedna ważna funkcja, którą dał superbohaterowi Immortus Engine: od teraz heros może spojrzeć wstecz na wydarzenia z przeszłości. To daje mu wgląd do istotnych informacji, które mogą mu pomóc w walce z Makerem. Wygląda więc na to, że Iron Man nigdy nie był silniejszy: jest niemal nieśmiertelny i może manipulować przeszłością. Ta informacja może jednak martwić w kontekście tego, że według przepowiedni ten świat zniszczą albo Tony Stark, albo Doktor Doom. Jak wiecie – z wielką mocą łączy się wielka odpowiedzialność.

