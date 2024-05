Czy Jacob Batalon mógł zostać Hobgoblinem? Jaka jest jego przyszłość w MCU?

fot. Instagram (Phil Saunders)

Jacob Batalon wciela się w Neda Leedsa, przyjaciela Petera Parkera, od Spider-Man: Homecoming z 2017 roku. W komiksach postać ta przez moment stanowiła zagrożenie dla Pajączka, kiedy to oryginalny Hobgoblin kontrolował Neda i za jego pomocą siał zniszczenie. Co ciekawe taki wątek mógł się pojawić w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, czego dowodem są obrazy koncepcyjne przedstawiające aktora w nietypowej roli. Co on sam myśli na temat siebie w roli złoczyńcy?

Szczerze mówiąc, to nie jestem pewien. Mogliśmy o tym rozmawiać, ale nie wiem, czy doprowadziłoby to na poważnie do zostania złoczyńcą albo cokolwiek takiego.

Jacob Batalon - jaka jest jego przyszłość w MCU?

Jacob Batalon wypowiedział się również o swojej przyszłości w MCU. Przypomnijmy, że kolejna produkcja ze Spider-Manem Toma Hollanda powstaje.

Jestem otwarty na wszystko. I wydaje mi się, że każdy z nas jest. Dopóki nie jesteś superbohaterem z prawdziwego zdarzenia; takim, o którym robią filmy, to nigdy naprawdę nie wiesz, co się stanie. W tej branży ludzie nie chcą mieć nadziei. Mam nadzieję, że powrócę. Jestem gotów na wszystko. Znów chciałbym być częścią czegoś wyjątkowego, ale jednocześnie wiem, że to biznes i ludzie mogą nie chcieć dłużej tego samego, dlatego podchodzę do tego realistycznie.