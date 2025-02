Nintendo Switch 2 - kiedy premiera? Były pracownik Nintendo of America ma swój typ

fot. youtube.com

Reklama

Gościem Kit & Krysta Podcast był Sean, były pracownik Nintendo of America, który podzielił się z widzami i słuchaczami swoimi przemyśleniami na temat nadchodzącej konsoli Nintendo Switch 2. Wyjawił on między innymi swój typ dotyczący daty premirey, a także powiedział, by nie sugerować się "przeciekami" ze sklepów.

Sean jest przekonany, że Switch 2 zadebiutuje na sklepowych półkach przed końcem tegorocznego lata, a konkretny termin poznamy w trakcie prezentacji Nintendo Direct zaplanowanej na 2 kwietnia.

Będą chcieli wypuścić konsolę przed końcem lata. Powiedziałbym, że na początku lata, pod koniec roku szkolnego, by dzieci mogły rozmawiać z ekscytacją o tym, na co czekają. Myślę, że czeka nas premiera w czerwcu. Oceniając po tym wszystkim to może w połowie czerwca, może trochę później. Ale zdecydowanie stanie się to przed końcem lata. Są dobre, strategiczne powody, dla których taka decyzja miałaby sens - powiedział Sean.

Gość podcastu został również zapytany o wiarygodność przecieków pochodzących ze sklepów i o to, co mogą wiedzieć ich pracownicy.

Nic. Na pewno nie znają ceny. Prawie na pewno nie wiedzą nic o dacie premiery, może co najwyżej znają kwartał. Zawsze bawią mnie nagłówki w stylu "Walmart Kanada mówi, że cena będzie taka"... Walmart Kanada to ostatni ludzie, którzy mogliby to wiedzieć. Nie mają takiej informacji. Nawet Target w Stanach Zjednoczonych nic nie wie... Dowiedzą się o tym razem z nami. Może tydzień lub dwa wcześniej. Myślę, ze mogliby o tym usłyszeć może 27 marca, na kilka dni przed Nintendo Direct.

Słuchając słów Seana nasuwa się jeden wniosek. Nie warto polegać na branżowych plotkach i przeciekach. Pozostaje jedynie czekać na oficjalne informacje, które pojawią się w sieci 2 kwietnia.

Cały odcinek Kit & Crysta Podcast z udziałem Seana możecie obejrzeć poniżej.