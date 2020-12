Czy Księga Boby Fetta i 3. sezon The Mandalorian to osobne produkcje? Nowe informacje zaskakują

Disney+/Disney Plus Informer

Bez zbędnego wchodzenia na terytorium spoilerów, ale scena po napisach w finale 2. sezonu The Mandalorian wyjawiła nam, że w grudniu przyszłego roku na platformę Disney+ trafi produkcja Księga Boby Fetta. Ogłoszenie to wprawiło widzów w konfuzję: nie jesteśmy bowiem na chwilę obecną pewni, czy szykowany projekt jest po prostu kolejną odsłoną The Mandalorian, czy też powinniśmy go traktować jako osobną historię. W sieci pojawiły się teraz kolejne spekulacje w tej materii.

Serwis LRM Online (biorąc pod uwagę reputację portalu, do poniższych rewelacji podchodźmy mimo wszystko z dystansem) zdradza, że w tym przypadku mamy do czynienia z dwiema samodzielnymi produkcjami. Księga Boby Fetta zadebiutuje bowiem w grudniu 2021 roku i najprawdopodobniej w jej skład wejdzie mniej niż 8 odcinków. Dziennikarze zakładają jednocześnie, że 3. sezon The Mandalorian pojawi się w Disney+ później, być może na początku 2022 roku.

Gra o tron Powiedziano nam również, że powinniśmy przestać traktować The Mandalorian jako rozwijającą się linearnie opowieść. (...) Księga Boby Fetta jest jednym z jej rozdziałów, 3. sezon The Mandalorian jest jeszcze innym, podobnie jak Ahsoka i Strażnicy Nowej Republiki. Nasze źródło użyło w tym przypadku porównania z serialem

Podobnie do sprawy podchodzi Paul Bateman, dawny pracownik Lucasfilmu. Zaznaczając, że nie wypowiada się on oficjalnie, filmowiec stwierdził:

Pedro Pascal Rozumiem to tak: Księga Boby Fetta i 3. sezon The Mandalorian mają inne harmonogramy pracy na planie, nawet jeśli powinny zadebiutować w podobnym okresie. Co więcej,ma potwierdzony kontrakt na 3. sezon (nie zaś na inną produkcję - przyp. aut.).