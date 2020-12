The Mandalorian - występ [SPOILER] trzymano w tajemnicy od roku. Finał 2. sezonu zawiesił Disney+

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+

Nie milkną echa finału 2. sezonu The Mandalorian, w którym w ramach zaskakującego, gościnnego występu zobaczyliśmy Luke'a Skywalkera. Wcielający się w jego rolę, odmłodzony cyfrowo Mark Hamill jeszcze w piątek postanowił strollować fanów, zamieszczając na swoim koncie na Twitterze zabawny w wydźwięku wpis o treści: "Widzieliście ostatnio coś dobrego w telewizji?", by w ramach kolejnego komentarza wyjawić, że jego cameo było trzymane w tajemnicy od roku. Jak ocenia aktor:

Fakt, że byliśmy w stanie utrzymać w tajemnicy moje zaangażowanie w ten serial od ponad roku i to bez żadnych wycieków, jest niczym innym niż cudem. To prawdziwe zwycięstwo dla wszystkich nienawidzących spoilerów.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1340396608454676480

Choć ostatni odcinek drugiej odsłony serii może być przez część widzów traktowany jak zamknięcie historii, Brendan Wayne, aktor w niektórych scenach ukrywający się pod zbroją Din Djarina, oficjalnie potwierdził, że Pedro Pascal na pewno powróci w tej roli na ekranie.

Na wszelki wypadek, gdybyście nie wiedzieli: Pedro Pascal jest niesamowity. Wędrówka, jaką stworzono dla tej postaci w tym sezonie, była taka piękna. Ale to Pedro wychodził poza scenariusz i sprawił, że jego rola stała się tak fantastyczna. Pedro wróci i to samo w sobie też jest niesamowite. Nigdy nie było tu żadnych wątpliwości.

Co ciekawe, finał 2. sezonu The Mandalorian doprowadził do awarii serwerów Disney+. W sieci możemy napotkać na całą lawinę komentarzy w tej sprawie (wpisy pochodzą z piątku), w których autorzy donosili o swoich problemach z platformą.

https://twitter.com/akhitchens/status/1339844141971197952

https://twitter.com/Real_Mike_Meade/status/1339844068491186176

Tak z kolei prezentuje się związana z serialem kartka świąteczna:

https://twitter.com/ThatChrisA/status/1340133531108839424