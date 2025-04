Zdjęcie zza kulis Zwariowanego świata Malcolma. Frankie Muniz z „rodzicami”

fot. 20th Century Fox Television

Reklama

Popularny 20 lat temu serial komediowy Zwariowany świat Malcolma powróci na ekrany telewizorów z czterema nowymi odcinkami, które właśnie są kręcone. Opowiedzą o tym, jak tytułowy bohater (Frankie Muniz) i jego córka zostają wciągnięci w rodzinny chaos, gdy jego rodzice - Hal (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek) - zażądają jego obecności na przyjęciu z okazji 40. rocznicy ślubu.

Zwariowany świat Malcolma - wspólne zdjęcie obsady

Nowe epizody powstają z okazji 20-lecia Zwariowanego świata Malcolma. Frankie Muniz opublikował na Instagramie zdjęcie wraz ze swoimi serialowymi rodzicami, czyli Bryanem Cranstonem i Jane Kaczmarek. Podpisał je: "Zawsze miło mieć mamę i tatę w pobliżu".

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Frankie Muniz (@frankiemuniz4) ROZWIŃ ▼

Zwariowany świat Malcolma – obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów do swoich ról powracają Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese), czyli serialowi bracia Malcolma. Z kolei w najmłodszego brata, Dewey'ego, wcieli się Caleb Ellsworth-Clark, który zastąpi w tej roli Erika Pera Sullivana, który zakończył karierę aktorską w 2010 roku.

Do obsady dołączyli Anthony Timpano (Riverdale), Vaughan Murrae (The Way Home) oraz Keeley Karsten (Fabelmanowie). Timpano zagra najmłodszego brata Malcolma, Jamiego, Murrae wcieli się w młodszą siostrę tytułowego bohatera, Kelly, a Karsten zagra córkę Malcolma, która nosi imię Leah. W obsadzie jest jeszcze Kiana Madeira w roli dziewczyny Malcolma.

Przypomnijmy, że powrócił również twórca serialu, Linwood Boomer, który zajął się scenariuszem oraz produkcją wykonawczą nowych odcinków. Za kamerą stanął Ken Kwapis.