Księga Boby Fetta - spin-off The Mandalorian oficjalnie zapowiedziany. Kiedy premiera?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+

Finał 2. sezonu The Mandalorian dostarczył widzom nie lada emocji. Warto było również czekać na scenę po napisach, która zabrała nas na Tatooine. W pałacu należącym wcześniej do Jabby the Hutta po jego śmierci władzę objął Bib Fortuna - z całą pewnością postać ta przybrała na wadze w stosunku do swoich poprzednich wizerunków z uniwersum Star Wars. Na miejscu nieoczekiwanie pojawili się jednak Fennec Shand i Boba Fett.

Scena ta rozgrywa się już po zabraniu Grogu przez Luke'a Skywalkera. To właśnie dlatego Fortuna jest zaskoczony tym, że kosmiczny łowca nagród wciąż żyje. Gdy stara się to zakomunikować, Boba go zabija, by po chwili zasiąść na tronie Jabby.

Koniec końców na ekranie pojawiło się potwierdzenie poprzednich doniesień: w grudniu 2021 roku na platformie Disney+ zadebiutuje serial Księga Boby Fetta, będący spin-offem The Mandalorian.

Na razie nie wiemy, czy przyszłoroczna produkcja będzie osobną historią czy miniserią. Wszystko wskazuje jednak na to, że w grafiku platformy zastąpi ona 3. sezon The Mandalorian - ten ostatni zadebiutuje dopiero w okresie bożonarodzeniowym.