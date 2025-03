RoboCop powróci latem. Unfinished Business to sequel gry z 2023 roku

fot. Nacon

Podczas wydarzenia Nacon Connect zapowiedziano Unfinished Business, nietypowy sequel RoboCop: Rogue City z 2023 roku. Nietypowy, bo mamy tutaj do czynienia z kontynuacją (akcję osadzono po wydarzeniach z Rogue City), ale w formie samodzielnego dodatku do poprzedniej produkcji, co może sugerować, że będzie to nieco mniejszy i krótszy tytuł.

W RoboCop: Rogue City - Unfinished Business tytułowy bohater trafi do masywnego kompleksu mieszkaniowego OmniTower, do którego wtargnęła grupa świetnie wyszkolonych i wyposażonych najemników. Twórcy zapowiadają, że tym razem RoboCopowi przyjdzie się zmierzyć z zupełnie nowymi zagrożeniami w postaci zabójczych dronów, niebezpiecznych pułapek i przeciwników uzbrojonych między innymi w plecaki odrzutowe i katany. Co ciekawe, w oficjalnym opisie Unfinished Business na platformie Steam poinformowano również, że w nadchodzącej produkcji będziemy mieli okazję pokierować również Alexem Murphym zanim ten stał się RoboCopem.

Unfinished Business ma zadebiutować tego lata na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Dokładna data premiery nie została jeszcze podana.