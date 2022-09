Czy War Machine zastąpi Iron Mana w MCU? Aktor komentuje - dał stanowczą odpowiedź

Fot. Materiały prasowe

Don Cheadle wciela się w Jamesa Rhodesa od początku istnienia MCU. Przez ten czas bohater dołączył do Avengersów jako War Machine i musiał pożegnać swojego najlepszego przyjaciela, Tony'ego Starka, który poświęcił się, by powstrzymać Thanosa. W związku z tym zaczęły pojawiać się spekulacje, że to właśnie postać grana Dona Cheadle'a zastąpi Iron Mana w kolejnych odsłonach franczyzy.

Co na to aktor? Dał stanowczą odpowiedź.

Czy War Machine zastąpi Iron Mana w MCU?

Podczas wywiadu z Extra podczas D23 Expo Don Cheadle odpowiedział na plotki, że War Machine będzie następny Iron Manem: "to pierwszy raz, gdy o tym słyszę, więc raczej bez komentarza". Następnie rozwinął myśl:

Nie sądzę, by ktokolwiek mógłby wejść w buty Tony'ego Starka, Iron Mana. Według mnie zrobiono to już tak dobrze, jak jest możliwe. Ale dowiemy się więcej na temat tego, co Rhodey chce, kim jest i jakie miejsce ostatecznie zajmie w MCU.

War Machine i Nick Fury - zobaczymy ich razem

Według aktora jest przyszłość dla bohatera w MCU. Don Cheadle skomentował także współpracę z Samuelem L. Jacksonem w nadchodzącym serialu Secret Invasion. W całej historii MCU do tej pory, James Rhodes i Nick Fury nigdy nie dzielili ze sobą sceny, chociaż występowali razem we wielu produkcjach.

To pierwszy raz, gdy pracujemy razem z Samem. Jesteśmy przyjaciółmi od dawna, jednak wspaniale było dzielić z nim ekran. Niemal wszystkie moje sceny były z Samem.

Aktor dodał, że Samuel L. Jackson jest świetnym partnerem do grania i świetnie się bawili, ale dopiero z czasem okaże się, jak relacja ich bohaterów się rozwinie.

Ironheart - następczyni Iron Mana. Kim jest?

Według aktora War Machine nie zastąpi Iron Mana. Ale w MCU pojawi się nowa superbohaterka, która w komiksach często nosiła to miano. Ironheart wystąpi w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, a potem w swoim własnym solowym serialu na Disney+. Kim jest?