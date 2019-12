Czy warto zagrać w Tokyo Mirage Sessions #FE Encore? Zobacz nowy zwiastun gry

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore to rozszerzona wersja gry jRPG, która zadebiutowała na konsoli Nintendo Wii U w 2015 roku. Tym razem gracze mogą spodziewać się nowej zawartości w postaci dodatkowych utworów, kostiumów, a także nowego lochu do zwiedzenia. Wszystko to może zachęcić do sięgnięcia po tę produkcję nawet te osoby, które miały już do czynienia z oryginałem.

W sieci pojawił się nowy zwiastun Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, który może pomóc niezdecydowanym w podjęciu decyzji o zakupie. To obszerny materiał wideo, który trwa około 5 minut i przedstawia najważniejsze informacje na temat tej produkcji: poczynając od historii, a na rozgrywce i turowym systemie walki kończąc.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore zadebiutuje 17 stycznia 2020 roku. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.