Czyściec - zwiastun polskiego filmu. Mistyczka i nawiedzenia dusz zmarłych

W filmie Czyściec w czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak poznaje kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy, pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia Barat – zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny d’Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce Piękna Pani w rozdziale Zaświaty. Zobaczcie zwiastun filmu.

W obsadzie znajdują się Małgorzata Kożuchowska, Philippe Tłokiński, Ida Nowakowska, Kamila Kamińska, Olga Bończyk, Marcin Kwaśny, Małgorzata Lewińska, Maria Niklińska, Henryk Gołębiewski, Dorota Piasecka i Mateusz Dobies. Reżyseruje Michał Kondrat.

Czyściec - premiera filmu 23 października.