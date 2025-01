UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Plotek o Kinowym Uniwersum Marvela jest tak dużo, że momentami można zapomnieć, że dany film nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany. To można powiedzieć o produkcji Midnight Sons, która wzorowałaby się na komiksowej grupie postaci i zebrała je również wewnątrz MCU. Film nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, ale od dłuższego czasu pojawiają się informacje na jego temat.

Kiedy pojawi się zwiastun do Fantastycznej Czwórki?

Midnight Sons traci scenarzystę

W 2024 roku informowano m.in. o tym, że za scenariusz do tej produkcji odpowiedzialny jest Michael Green, czyli człowiek, który w przeszłości pisał scenariusz do Blade'a Runnera 2049, Logana czy Niebieskookiego samuraja. To również on był odpowiedzialny za oryginalny scenariusz do Blade'a, którego to produkcję nadal męczą problemy.

Teraz taki problem może spotkać Midnight Sons, ponieważ scooper MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały, informuje o tym, że Michael Green zakończył współpracę z Marvelem z powodu różnic kreatywnych przy pisaniu skryptu właśnie do widowiska z mistycznymi postaciami. Marvel podobno szuka obecnie zastępcy.

Bracia Russo na dłużej w MCU. Co będzie ich następnym projektem?

Kto mógłby wejść w skład drużyny z MCU?

The Cosmic Circus z kolei niedawno zdradziło potencjalny skład tego zespołu w MCU. W drużynie miałby się pojawić: Wong, Moon Knight, Ghost Rider, Blade, Wilkołak oraz Man-Thing. Inne prawdopodobne nazwisko to Black Knight, Scarlet Scarab, Elsa Bloodstone, Dr. Strange, a nawet Agatha Harkness.

Najpotężniejsi czarodzieje w komiksach Marvela