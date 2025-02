Daisy Ridley o nowych Gwiezdnych Wojnach. Disney się nie spieszy - nie będzie powtórki z Sequeli

fot. materiały prasowe

Fani Gwiezdnych Wojen nie mogą się doczekać, aż ich ulubiona franczyza powróci w glorii i chwale na wielki ekran. Ma się to stać już niebawem z powodu filmu The Mandalorian & Grogu. Jednak osoby, które nie są tak porwane tak zwanym Mando-Verse czekają z utęsknieniem na kontynuację Gwiezdnej Sagi. Ta ma się ukazać w postaci filmu Star Wars: New Jedi Order, który opowie o szkoleniu nowego pokolenia Jedi przez Rey.

O filmie wypowiedziała się aktorka wcielająca w tę postać. Daisy Ridley porozmawiała z The Hollywood Reporter, które wcześniej donosiło o tym, że za scenariusz będzie odpowiedzialny George Nolfi. Wszystko wskazuje też na to, że Disneyowi nigdzie się nie spieszy jeśli chodzi o produkcję tego filmu. Co na to aktorka?

Daisy Ridley o nowych Gwiezdnych Wojnach

Daisy Ridley powiedziała:

Jakość jest ważniejsza od szybkości. Ludzie często mówią o tym, jak wyznaczona data premiery wpływa na filmy, przez co te szybciej wkraczają w fazę produkcyjną. Wspaniale jest mieć wolność i świadomość tego, że możemy się upewnić, że będziemy mieć najlepszą możliwą wersję scenariusza. Fani nie chcieliby, żebyśmy robili to w pośpiechu. Jest na co czekać. Wiem nad czym George pracuje, a jest fenomenalnym scenarzystą. Nie mogę się doczekać, żeby już przeczytać scenariusz.

Jej słowa wydają się wiązać z sytuacją wokół Trylogii Sequela, gdzie za kulisami dochodziło do wielokrotnego przepisywania scenariusza i zmieniania pomysłów wraz z reżyserami. Wygląda na to, że taka sytuacja nie będzie miała ponownie miejsca.

