Obsada filmu Odyseja prawie skompletowana. Nolan prawdopodobnie wybrał syrenę lub boginię Kirke

fot. materiały prasowe

Ogłoszono kolejne nazwiska, które wydają się niemal finalizować kompletowanie obsady widowiska The Odyssey w reżyserii Christophera Nolana. Do wcześniej ogłoszonych gwiazd dołączają Mia Goth, Corey Hawkins (The Walking Dead), Nick Tarabay (Spartakus), Jimmy Bonzales (Mayans M.C.) oraz Maurice Compte (Mayans M.C.). Źródła The Hollywood Reporter oraz Deadline nie poinformowały, w jakie role mają się wcielić.

Christopher Nolan idzie na całość. Koń trojański na planie Odysei sugeruje legendarną wojnę

Obsada Odysei

Jest jednak drobna informacja o tym, kogo może zagrać lubiana Mia Goth, która zdobyła popularność w trylogii horrorów zakończonej filmem Maxxxine. Według THR jej rola nie zawiera dialogów – to jedyny szczegół, który udało się ustalić. Z tego powodu pojawiła się teoria, że Mia Goth może wcielić się w jedną z syren. Każdy, kto zna historię Odyseusza, wie, że podczas swojej podróży do domu napotyka to zagrożenie. Inna teoria sugeruje, że może zagrać boginię Kirke, która również odgrywa istotną rolę w tej opowieści.

Przygotowania do rozpoczęcia zdjęć trwają, o czym informowaliśmy już wcześniej, gdy wyciekły zdjęcia z planu. Prace mają ruszyć pod koniec lutego. W obsadzie są między innymi Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie i Jon Bernthal.

Premiera odbędzie się 17 lipca 2026 roku.