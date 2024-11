Daredevil: Born Again to najbrutalniejszy serial MCU. Są wielkie plany na Punishera

Daredevil w końcu powróci w roli większej od krótkiego cameo. Fani oryginalnego serialu nie mogą się doczekać, choć niektórzy mają pewne wątpliwości. Wiele osób nadal się zastanawia, czy Disney nie "zmiękczy" tej postaci i brutalności, która była charakterystyczna dla serialu Netflixa. Okazuje się, że wcale tak nie będzie, a Daredevil: Born Again będzie najbrutalniejszym serialem MCU do tej pory, do tego skierowanym wyłącznie dla dorosłych.

Marvel Studios niewiele o samym serialu mówi, ale informacjami o nim chętnie podzieliło się The Cosmic Circus. Wspomniano m.in. o dwóch złoczyńcach, czyli Bullseye'u oraz Muse, którzy mają dać Mattowi w kość i są głównym powodem, dlaczego serial jest skierowany tylko dla dorosłych.

Bullseye ma interesującą rolę w Born Again. Prowadzi bardziej wojnę psychologiczną niż taką opartą na akcji. Trafi Matta tam, gdzie go zaboli.

Muse to jeden z powodów, przez które serial jest tylko dla dorosłych. To jeden z tych złoczyńców, przez którego poczujesz dreszcze. Nie będzie w nim żadnej dobrej cechy. Nie będzie możliwości odkupienia win. To będzie przerażało wszystkich dookoła - również Matta i Wilsona Fiska. Matt nigdy nikogo nie zabił intencjonalnie w swoim serialu, ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tym serialu i z czym Matt musi żyć, to ma się wrażenie, że może on już mieć wszystkiego dość i wziąć sprawy w swoje ręce bez względu na koszta. To przez to ten serial będzie wyjątkowy.