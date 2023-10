Daredevil: Born Again - poza ekranem uśmiercono 2 postacie? Jest kolejny problem, ale i nadzieja

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie milknie echo ostatnich rewelacji na temat Daredevil: Born Again. Przypomnijmy, że według doniesień portalu Hollywood Reporter włodarze Marvel Studios mieli zobaczyć kilka nakręconych w całości odcinków i później zwolnić scenarzystów i reżyserów. Teraz jednak w sieci pojawiają się nowe informacje na temat potencjalnych problemów produkcji. Nie jest bowiem wykluczone, że jej autorzy postanowili poza ekranem uśmiercić 2 postacie znane z netfliksowego Daredevila.

Jak przedstawia to scooper CanWeGetSomeToast, wspomnianymi wcześniej bohaterami są Karen Page i Foggy Nelson - to właśnie ich śmierć miałaby sprawić, że Matt Murdock porzuci kostium Nieustraszonego i skupi się na sprawach sądowych. Co ciekawe, fani Karen i Foggy'ego licznie udostępniają teraz w sieci raport THR, mając nadzieję, że zmiany w procesie twórczym mogą przyczynić się do dołączenia obu postaci do historii nadchodzącego serialu.

CanWeGetSomeToast rzuca także nowe światło na zapowiadane próby naprawy powstałych już odcinków. Według jego informacji Marvel Studios nakręcony materiał i tak pozostawi w całości, dodając do niego jedynie kilka scen, w których Murdock byłby Daredevilem - zgodnie z doniesieniami Hollywood Reportera wcześniej dochodziło do tego dopiero w 4. odcinku.

