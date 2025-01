Darth Vader wrócił na Tatooine? Mógł zemścić się na postaci z Mrocznego widma!

fot. materiały prasowe

Reklama

Pojawiła się zapowiedź komiksu Star Wars: Legacy of Vader, za który odpowiadają Charles Soule i Luke Ross. Historia rozgrywa się pomiędzy filmami Ostatni Jedi i Skywalker. Odrodzenie i skupia się na Kylo Renie, który odkrywa przeszłość dziadka, Dartha Vadera, oraz swoje powiązanie z nim. Podczas tej podróży trafia na Tatooine w towarzystwie Vanee, dawnego sługi Vadera.

Zemsta Dartha Vadera

Z komiksu wynika, że pewnego razu Darth Vader powrócił na Tatooine, by znaleźć handlarza niewolników Watto, którego fani znają z filmu Mroczne widmo, i się na nim zemścić. To on był właścicielem Anakina i jego matki Shmi. Jego decyzją Jedi zabrali tylko jego, a jego matka została dalej niewolnicą. Vader więc wrócił i go brutalnie zabił.

Tak sugerują udostępnione kadry z drugiego zeszytu Legacy of Vader. Musimy jednak mieć na uwadze fakt, że scena jest pokazana w czerwieni, co w komiksach Soule'a oznacza przypuszczenie lub wizję, a nie fakt. Jest to więc spekulacja Kylo Rena. Nie zmienia to jednak, że po raz pierwszy w kanonie poruszono kwestię śmierci Watto, i to w sposób dość dosadny.

Panele zapowiadające komiks stały się wiralem, ale czy interpretacja jest słuszna? Charles Soule przestrzega, by nie wysnuwać wniosków fabularnych na podstawie kilku kadrów.

Data premiery komiksu w Polsce nie jest znana.