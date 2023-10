Nowy Daredevil - w sieci wrze. D'Onofrio komentuje: "Zrobimy najlepszy serial, jaki możemy"

Netflix/Marvel

Wczoraj podzieliliśmy się z Wami raportem na temat ogromnych zakulisowych problemów serialu Daredevil: Born Again. Przypomnijmy, że włodarze Marvela po zobaczeniu kilku nakręconych wcześniej odcinków byli niezadowoleni z otrzymanego materiału, zwalniając później duet scenarzystów i reżyserów jeszcze niezrealizowanych części. Doniesienia te wywołały w sieci prawdziwą burzę.

Wielu internautów wypomina teraz twórcom i członkom obsady, że ci ostatni przez długi czas ich po prostu okłamywali, zapewniając o "fantastycznej atmosferze i pracy na planie". Jeden z użytkowników serwisu X przywołał nawet pochodzący sprzed kilku miesięcy wpis Vincenta D'Onofrio, ekranowego Kingpina. Aktor donosił w nim o "cudownej obsadzie i ekipie"; internauta stwierdził, że ten tweet "źle się zestarzał".

Wywołany do tablicy D'Onofrio tak skomentował całą sytuację:

Jeśli naprawdę nie wiesz, co się dzieje, istnieje możliwość, że możesz się mylić w swoim przekonaniu. Zamierzamy stworzyć najlepszy serial, jaki możemy. Taki, z którego będziemy mogli być dumni. Miej trochę zaufania, przyjacielu - zaufania.

Gdy internauta odpowiedział, że odwołuje się jedynie do opublikowanego przez Hollywood Reporter tekstu, D'Onofrio zabrał w tej sprawie głos raz jeszcze:

Każdy fajny projekt, w którym brałem udział, nieustannie ewoluował na etapie preprodukcji, produkcji i postprodukcji. Teraz po prostu podaje się to tak (aktor ma na myśli raport THR - przyp. aut.), jakby to była ważna wiadomość. Ale nią nie jest. Mamy grupę twórców, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wszystko wyszło dobrze. To norma w tej branży. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. Szczerze mówiąc martwiłbym się, gdybyśmy obniżali poprzeczkę.

Scenarzysta Agentów T.A.R.C.Z.Y. także zabiera głos

Co ciekawe, tekst Hollywood Reportera udostępnił w sieci także jeden ze scenarzystów serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., Drew Z. Greenberg, dołączając do niego krótki komentarz:

Okres pracy nad Agentami T.A.R.C.Z.Y. był jednym z najbardziej satysfakcjonujących etapów mojej kariery. Jestem dumny ze 136 godzin wspaniałej telewizji, którą zrobiliśmy - i zrobiliśmy ją dobrze. Udało nam się, bo wszyscy z nas wiedzieli, jak robić telewizję. Pomyślałem, że warto o tym wspomnieć.

Daredevil: Born Again - dlaczego Foggy Nelson nie pojawi się w serialu?

Zupełnie w cieniu powyższych rewelacji w sieci pojawiła się także nowa plotka na temat serialu Daredevil: Born Again. Według niej Elden Henson nie powróci do roli Foggy'ego Nelsona, gdyż postać ta miała umrzeć - to właśnie ten fakt miał rzekomo sprawić, że Matt Murdock zawiesił superbohaterski trykot na kołku (źródła Hollywood Reportera wyjawiły, że protagonista przywdział kostium Nieustraszonego dopiero w 4. z nakręconych odcinków).

