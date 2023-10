Daredevil: Born Again - policja wykorzysta logo Punishera? Gorąca plotka krąży w sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Netflix

Nie ma właściwie dnia, by w sieci nie pojawiały się nowe spekulacje i plotki na temat serialu Daredevil: Born Again. Powodem takiego obrotu spraw jest brak jakichkolwiek oficjalnych informacji na temat całego projektu - ostatnio dowiedzieliśmy się jedynie, że na platformę Disney+ ma on trafić dopiero w styczniu 2025 roku. Nowe rewelacje przedstawia jednak teraz zazwyczaj dobrze poinformowany w świecie produkcji superbohaterskich scooper korzystający z nicka CanWeGetSomeToast.

Wiemy już, że w opowieści Jon Bernthal ponownie sportretuje Franka Castle'a aka Punishera; nie jest jednak jasne, w jaki sposób postać ta zaważy na całej historii. Już wcześniej słyszeliśmy, że serial skupi się na osobie Matta Murdocka, który będzie próbował zerwać z działalnością jako Daredevil - miałby on pomagać mieszkańcom Nowego Jorku w roli adwokata, by w ten sposób przeciwdziałać poczynaniom burmistrza Wilsona Fiska.

Jak donosi CanWeGetSomeToast, Murdock znacznie zbliży się jednak do swojego superbohaterskiego alter ego, gdy "skorumpowana policja zacznie nadużywać logo Punishera" - sam Frank Castle nie został co prawda wymieniony, lecz to właśnie fakt wykorzystywania przez funkcjonariuszy jego słynnej czaszki mógłby tłumaczyć powody obecności antybohatera w produkcji.

Choć do powyższej plotki w chwili obecnej powinniśmy podchodzić z dystansem, nie da się ukryć, że wątek korzystania przez policję z symbolu Punishera pozwoliłby twórcom serialu nie tylko na zabranie głosu w sprawie realnych wydarzeń (w USA było głośno o policjantach i żołnierzach, którzy czaszkę antybohatera dołączali do swoich strojów bądź malowali ją na autach), ale i na zbudowanie szerszego komentarza społecznego na temat obecnych Stanów Zjednoczonych.

