MCU - tak Jon Bernthal trenuje strzelanie. Towarzyszy mu drugi Punisher

Fot. Materiały prasowe

Informowaliśmy, że Jon Bernthal powróci do roli Punishera w MCU. Ma mieć dużą rolę w serialu Daredevil: Born Again, do którego zdjęcia są już kręcone, ale jeszcze Bernthala na planie nie zauważono. Z uwagi na to, że pierwszy sezon ma mieć 18 odcinków, jego postać może się pojawić dużo później.

Jon Bernthal jako Punisher

Wcześniej informowaliśmy o przygotowaniu fizycznym aktora. Teraz Taran Tactical Innovations opublikowali wideo ze strzelnicy, na której Jon Bernthal trenuje strzelanie i tym samym odświeża sobie umiejętności nabyte do roli Franka Castle'a. Co ciekawe, towarzyszy mu inny Punisher w osobie Thomasa Jane'a, który grał tę postać w filmie Punisher. Nie oznacza to oczywiście, że ten aktor jest związany z projektem.

Na ten moment niewiele wiadomo o fabule Daredevil: Born Again oraz roli Punishera. Premiera serialu należącego do MCU odbędzie się w 2024 roku.