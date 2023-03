Punisher w MCU! Oficjalnie Jon Bernthal powraca!

Netflix

Jak donosi The Hollywood Reporter, Jon Bernthal ponownie zagra Franka Castle'a/Punishera. Zadebiutuje on w MCU w serialu Daredevil: Born Again, w którym będzie partnerować Charliemu Coxowi (Daredevil) oraz Vincentowi D'Onofrio. Wszyscy trzej panowie grali swoje postacie w serialach Netflixa opartych na komiksach Marvela, które nie są częścią filmowego uniwersum. Cox i D'Onofrio już powrócili do swoich ról odpowiednio w Mecenas She-Hulk oraz Hawkeye. Jako że informacje podaje THR, nie jest ona traktowana jako plotka!

Daredevil: Born Again - co wiemy?

Prace na planie ruszą jeszcze w marcu 2023 roku. Za sterami serialu stoją Matt Corman oraz Chris Ord. Pierwszy sezon ma liczyć 18 odcinków.

Przypomnijmy, że Jon Bernthal zadebiutował jako Punisher w serialu Daredevil, a potem miał swój solowy serial Marvel’s The Punisher. Obie produkcje nie należą do MCU, ale szczegóły fabuły wprowadzenia Franka Castle'a do uniwersum nie są znane.

Jednak nie wszyscy powracają do swoich ról z poprzednich seriali. Według obecnej wiedzy na ekranie nie zobaczymy postaci Karen Page (Deborah Ann Woll) oraz Foggy'ego Nelsona (Elden Henson). Według plotek powrócić ma też Krysten Ritter jako Jessica Jones, ale potwierdzenia jeszcze nie ma.

Daredevil: Born Again - premiera w 2024 roku.

