O czym będzie 2. sezon Daredevil: Odrodzenie? Twórcy odpowiadają na teorię dotyczącą Foggy'ego

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel/Disney+

Daredevil: Odrodzenie w wielu aspektach powrócił do korzeni i podkreślił to, co było już dobre w oryginalnej wersji Netflixa. Duża w tym zasługa m.in. Philipa J. Silvery, czyli choreografa i koordynatora walk, który pracował nad poprzednimi sezonami serialu i powrócił przy produkcji Marvel Studios. Co ciekawe, to on był pod maską Deadpoola w słynnym materiale, który poprzedził ogłoszenie filmu kinowego.

Silvera w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał, że Charlie Cox w 90% wykonuje sceny akcji z udziałem Matta Murdocka. Jest tytanem pracy. Dodał też, że w scenie z 6. odcinka, w której przeplatała się na ekranie walka Muzy z Daredevilem i Fiska z Adamem, jeden z krzyków Kingpina został zaimprowizowany. To pomogło ekipie wyznaczyć moment kolejnego cięcia. Silvera przyznał też, że cieszy się z tego, że Oscary docenią pracę kaskaderów, ale jest w tym pewna gorycz. Jego zdaniem stało się to za późno, przez co wielu legendarnych wykonawców nie zostanie uznanych.

The Hollywood Reporter przeprowadził też rozmowę przy okrągłym stole z osobami zaangażowanymi w reżyserię. Wśród nich znalazł się: Justin Benson, Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff oraz David Boyd. Oto najważniejsze informacje:

Twórcy mieli wątpliwości, czy zabicie Foggy'ego to dobra decyzja, ale otrzymali błogosławieństwo Eldena Hensona

2. sezon ma być "historią o ruchu oporu."

Jon Bernthal

Aaron Moorhead na temat teorii, wedle której Foggy przeżył strzał Bullseye'a i sfingował swoją śmierć podobnie do komiksów: "Słyszałem o tej teorii, wy spostrzegawczy geniusze. Bardzo bym chciał wam powiedzieć, ale Marvel mnie zastrzeli jeśli to zrobię."

