Data premiery 2. sezonu Peacemakera już znana. Pojawi się szybciej niż się spodziewano

Peacemaker to jedna z postaci, której udało się przetrwać zmianę z DCEU na DCU. Antybohater grany przez Johna Cenę pojawi się w nowym, kinowo-serialowo-growym uniwersum, którym zarządza James Gunn. 2. sezon dobrze ocenianego serialu do tej pory nie miał daty premiery, ale HBO i Max potwierdzili, że ta odbędzie się w sierpniu 2025 roku. Chociaż DCU oficjalnie startuje wraz z premierą animowanego Creature Commandos, to każdy czeka na nowego Supermana, którego premiera będzie ledwie miesiąc przed 2. sezonem Peacemakera.

To też oznacza, że w przeciągu miesiąca Franka Grillo ujrzymy w dwóch produkcjach z tego nowego świata adaptacji komiksowych. Poza występem głosowym w Creature Commandos pojawi się on w Supermanie, a potem też Peacemakerze.

James Gunn na swoim Instagramie opublikował krótką zapowiedź nadchodzącej kontynuacji Peacemakera:

Peacemaker: sezon 2 - co wiadomo?

Szczegóły fabularne nadchodzącego sezonu pozostają tajemnicą. Na ekranie znów zobaczymy Danielle Brooks i Steve'a Agee. Do obsady dołączyli Sol Rodriguez oraz David Denman, którzy zagrają odpowiednio Sashę Bordeaux i "Larry'ego". Natomiast Frank Grillo ma ponownie wcielić się w Ricka Flaga Sr., pragnącego pomścić swojego syna (Joel Kinnaman).

Gunn, Peter Safran i Matt Miller pełnią funkcje producentów wykonawczych. W produkcję są również zaangażowani Cena oraz Stacy Littlejohn.

2. sezon Peacemakera będzie miał premierę w sierpniu 2025 roku.

