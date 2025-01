Koniec plotek i spekulacji - Nintendo Switch 2 oficjalnie zaprezentowany! Zobaczcie zapowiedź nowej konsoli

fot. youtube.com

Można było odnieść wrażenie, że o Nintendo Switch 2 od jakiegoś czasu wiedzieliśmy już niemal wszystko, bo do sieci praktycznie codziennie wyciekały nowe informacje na temat tego sprzętu. Dopiero teraz przyszła jednak pora na oficjalną zapowiedź i materiał wideo, który pokazuje, jak będzie wyglądać ta konsola. Tym razem postawiono na nieco większe wymiary i to zarówno jeśli chodzi o ekran, jak i kontrolery Joy-Con, które do centralnej części dołączane będą przy pomocy magnesów, a nie szyn, jak miało to miejsce w przypadku pierwszego Switcha.

Co ciekawe, nawet ten zwiastun pokrywa się z tym, co wcześniej ujawnił branżowy insider, Nate the Hate. Nintendo postawiło na krótkie wideo, w którym pokazano wygląd urządzenia, ale nie zdradzono w zasadzie żadnych szczegółów na temat jego możliwości. Ograniczono się jedynie do potwierdzenia, że będzie ono wstecznie kompatybilne z grami z pierwszego Switcha i otrzyma pewne produkcje na wyłączność.

Więcej informacji mamy otrzymać 2 kwietnia podczas Nintendo Direct. Prawdopodobnie to właśnie tam dowiemy się więcej na temat produkcji zmierzających na nową platformę i poznamy cenę oraz datę premiery Switcha 2. Przypomnijmy, że według plotek, sprzęt ma zadebiutować w kwietniu lub maju.