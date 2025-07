Jessica Jones wraca. Aktorka zapowiada 2. sezon Daredevila

Marvel

Krysten Ritter wraca na ekran jako Jessica Jones. Wcześniej jej postać miała swój solowy serial Marvela w Netflixie, a teraz wystąpi w 2. sezonie hitu Daredevil: Odrodzenie. Aktorka w rozmowie z Tanią Hussain z portalu Collider zdradziła, czego widzowie mogą się spodziewać.

Chciałabym zdradzić ci więcej na ten temat, ale nie mogę. Powiem tylko tyle, że jest na co czekać, na wielu różnych poziomach. Wyczyny kaskaderskie są niesamowite. Jessica znów kopie tyłki i wraca w wielkim stylu. Bawiłam się świetnie i było epicko. Jestem wdzięczna, że mogę zagrać Lady Vengeance i Jessicę Jones w tym samym roku, to po prostu szalone.

Gwiazdy netfliksowych seriali Marvela wracają

W serialu Daredevil: Odrodzenie do tej pory wrócili Charlie Cox jako Diabeł Stróż, Vincent D'Onofrio jako Kingpin i Jon Bernthal jako Punisher. Ostatni z nich ma dostać w Disney+ swój solowy projekt w formie specjalnej prezentacji. W tym formacie powstał już między innymi Wilkołak nocą. To zazwyczaj produkcje, które niekoniecznie nadawałyby się do kinowej premiery.

Jessica Jones powróci w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. Od jakiegoś czasu krążą plotki, że tak jak Punisher dostanie swój solowy projekt. Na razie jednak niczego nie potwierdzono. Dajcie jednak znać, czy chętnie zobaczyliście więcej Krysten Ritter w MCU.

