Jessica Jones w MCU? Aktorka w Nowym Jorku, ale jest związek z innym hitem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Netflix

Reklama

Już od jakiegoś czasu w sieci krążą plotki, że "przynajmniej dwóch Defendersów" pojawi się w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie, którego produkcja właśnie trwa. Portal ComicBookMovie zauważył, że Krysten Ritter aktualnie jest w Nowym Jorku, gdzie odbywają się zdjęcia. Dodatkowo scooper MyTimeToShineHello zasugerował, że Jessica Jones faktycznie powróci. Okazuje się jednak, że w tym samym czasie aktorkę zatrudniono do innego projektu.

fot. Materiały prasowe

Dexter: Resurrection - Krysten Ritter w obsadzie

Krysten Ritter zapisała się na kolejną zabójczą rolę. Tym razem zobaczymy ją w uniwersum Dextera, gdzie zagra postać Mii Lapierre, która może skrywać pewien morderczy sekret. Wygląda na to, że pojechała do Nowego Jorku właśnie po to, by wcielić się w tę konkretną rolę.

Oczywiście, jeśli harmonogram na to pozwoli, jest szansa, że Ritter wejdzie na plan Daredevila, żeby mieć swoje cameo w serialu. Zresztą aktorka już wcześniej wyrażała chęć powrotu do Marvela. Niemniej jednak wygląda na to, że Jessica Jones nie odegra znaczącej roli w 2. sezonie.

Nowy spot do Daredevil: Born Again. TO ujęcie powoduje spekulacje fanów

Daredevil: Odrodzenie - zdjęcia