Czy Kingpin zostanie prezydentem USA w MCU? Ayelet Zurer chciałaby więcej scen z...

Vincent D'Onofrio w rozmowie z Variety opowiedział o finałowym odcinku 1. sezonu Daredevil: Odrodzenie.

Aktor zdradził, że brutalne i krwawe morderstwo komisarza Gallo miało być inne od wszystkiego, co poprzednio zrobił Fisk na ekranie. Celem Kingpina jest utrzymanie się na stołku burmistrza. Chce on zachować swoją władzę. Zabójstwo komisarza na oczach członków oddziału służyło pokazaniu im, że burmistrz oczekuje od nich podobnej brutalności. Przyznał też, że wprowadzenie stanu wojennego ma na celu popełnienie jak największej ilości przestępstw przez Kingpina i wyłapanie nowojorskich mścicieli. Fisk ma mieć większe plany od samego Nowego Jorku, ale raczej nie oznacza to zabiegania się o urząd prezydenta USA.

To nie jest osoba polityczna. To skorumpowany człowiek. To mogłoby się stać, ale wątpię, że tak będzie. Zakładam, że mówisz o tym z powodu tego, co dzieje się w rzeczywistości, ale nie nawiązujemy serialem do tego, co się dzieje naprawdę. Nie sądzę, że Fisk wejdzie na tę drogę.

Vincent D'Onofrio zapowiedział też, że prędzej czy później Frank Castle i Wilson Fisk znów staną sobie na drodze i spotkają twarzą w twarz, co miało miejsce w 2. sezonie oryginalnego Daredevila.

Ayelet Zurer reaguje na finałowy odcinek 1. sezonu Daredevil: Odrodzenie

Ayelet Zurer wcielająca się w rolę Vanessy także podzieliła się swoimi spostrzeżeniami. Zdaniem aktorki jej postać nie szuka potęgi, ale potrzebuje jej, żeby móc ochronić siebie oraz swojego kochanka. Jest bardzo ciekawa tego, co dalej stanie się z wątkiem terapii i Heather, która w finałowym odcinku podjęła się pracy dla Kingpina. Zapowiedziała też, że Vanessę czekają konsekwencje jej działań, prędzej czy później. Przyznała też, że gdyby mogła, to życzyłaby sobie więcej scen z samym Daredevilem, a nie tylko Mattem Murdockiem, ponieważ byłaby to zdecydowanie inna relacja i dynamika.

