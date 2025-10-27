Daredevil: Odrodzenie - sceny akcji mogą być lepsze niż kiedykolwiek. Aktor zapowiada

fot. Disney+

Benjamin Pointdexter, znany jako Bullseye, odegrał kluczową rolę w wydarzeniach pierwszego sezonu Daredevil: Odrodzenie. Wilson Bethel w nowym wywiadzie opowiada o tym, jak historia Dexa będzie się rozwijać w nadchodzącym drugim sezonie oraz wspomina o wyjątkowej jakości scen akcji.

Daredevil: Odrodzenie - sceny akcji

- Poznajemy nowe rejony interesującej i popapranej psychiki Dexa, a naprawdę nadchodzą bardzo fajne rzeczy dla Bullseye’a. Myślę, że najlepsza scena walki z tą postacią pojawi się dopiero w drugim sezonie. Taka, która jest kur*ko zajebista!

Bethel potwierdził również, że jego postać pojawi się w zapowiedzianym trzecim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie, którego zdjęcia mają rozpocząć się po nowym roku.

W odróżnieniu od pierwszego sezonu, za wszystkie sceny walk w drugim odpowiada Philip J. Silvera - kaskader odpowiedzialny za choreografię starć w całym serialu Daredevil. W pierwszym sezonie Odrodzenia realizował on jedynie trzy sekwencje walk superbohatera.

Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu w Disney+ odbędzie się 4 marca 2026 roku.