Wednesday - Eva Green w ważnej roli w 3. sezonie. Fani czekali na to ogłoszenie

Eva Green, popularna i ceniona aktorka znana z wielu głośnych produkcji, dołącza do 3. sezonu hitu Wednesday. Netflix ujawnił pierwsze szczegóły jej castingu, dzięki czemu wiemy już, w kogo wcieli się w nowych odcinkach serialu.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  wednesday 
Eva Green fot. materiały prasowe
To oficjalne: Eva Green dostaje stałą rolę w trzecim sezonie Wednesday, co oznacza, że jej postać pojawi się w każdym odcinku i odegra ważną rolę.

Wednesday - Eva Green w obsadzie

Eva Green zagra ciocię Ophelię, o której była mowa w drugiej serii Wednesday. Tym samym angaż aktorki ucina spekulacje, bo tworzono teorię, że Rosalyn Rottwood, grana przez Lady Gagę, może okazać się siostrą Morticii Addams. Ophelia Frump została wysłana do szpitala psychiatrycznego Willow Hill przez ich matkę Hester Frump (Joanna Lumley). Potem jednak uciekła.

Pod koniec drugiego sezonu Wednesday (Jenna Ortega) czyta dziennik Ophelii, który dostała od matki. Wówczas ma wizję kobiety z długimi blond włosami z koroną z kwiatów. Potem wizja zmienia klimat, gdy okazuje się, że Ophelia jest przetrzymywana w celi - ma wtedy na sobie czerwoną suknię i pisze na ścianie krwią "Wednesday musi umrzeć".

- Jestem podekscytowana dołączeniem do pokręconego świata Wednesday w roli cioci Ophelii. Ten serial ma tak smakowicie mroczny i mądry świat. Nie mogę się doczekać, by dodać trochę swojego szaleństwa rodzinie Addamsów – napisała Eva Green w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że Wednesday jest jednym z największych hitów w historii platformy. Pierwszy sezon piastuje pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych anglojęzycznych produkcji serialowych w dziejach serwisu, a drugi sezon wylądował na czwartym.

Źródło: variety.com

