Hoży doktorzy wracają z nowym sezonem. Pierwszy teaser i wielki powrót po 15 latach!

fot. materiały prasowe

W sieci zadebiutował pierwszy teaser nowego sezonu serialu Hoży doktorzy, który powraca na ekrany 15 lat po zakończeniu pierwowzoru. W zwiastunie widzimy lubiane postacie grane przez takich aktorów jak Donald Faison, Zach Braff, Sarah Chalke, Judy Reyes i John C. McGinley.

Hoży doktorzy - teaser nowego sezonu

Hoży doktorzy - opis fabuły

JD (Zach Braff) i Turk (Donald Faison) wracają do pracy w szpitalu po długim czasie. Świat medycyny się zmienił, tak jak i stażyści, ale ich bromans przetrwał próbę czasu. Nowi i starzy bohaterowie starają się zmagać z codziennością szpitala Sacred Heart ze śmiechem, sercem i napotykanymi niespodziankami.

W nowych rolach pojawią się tacy aktorzy jak Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi oraz Amanda Morrow. Do obsady powracają także Robert Maschio i Phil Lewis.

Przypomnijmy, że światowa premiera serialu Hoży doktorzy (Scrubs) odbyła się w 2001 roku. Serial był emitowany przez siedem sezonów na NBC. Gdy telewizja skasowała serial, ABC przejęło go na ósmy sezon. Odniósł sukces, więc powstał finałowy dziewiąty sezon.

Tim Hobert i Aseem Batra są showrunnerami. Pracowali jako producenci i scenarzyści przy poprzednich sezonach.

Hoży doktorzy - amerykańska premiera odbędzie się 25 lutego 2026 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie nowe odcinki będą dostępne w Polsce.