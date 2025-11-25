Reklama
Hoży doktorzy wracają z nowym sezonem. Pierwszy teaser i wielki powrót po 15 latach!

Pierwsze wideo zapowiadające nowe odcinki serialu Hoży doktorzy jest już w sieci. A pojawiły się w nim ulubione postacie, które w tym popularnym serialu komediowym przyciągały widzów przed ekrany. Nowa rzeczywistość może być dla nich specyficzna.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hoży doktorzy 
zwiastun
Hoży doktorzy - sezon 10 fot. materiały prasowe
W sieci zadebiutował pierwszy teaser nowego sezonu serialu Hoży doktorzy, który powraca na ekrany 15 lat po zakończeniu pierwowzoru. W zwiastunie widzimy lubiane postacie grane przez takich aktorów jak Donald Faison, Zach Braff, Sarah Chalke, Judy Reyes i John C. McGinley.

Hoży doktorzy - teaser nowego sezonu

Hoży doktorzy - opis fabuły

JD (Zach Braff) i Turk (Donald Faison) wracają do pracy w szpitalu po długim czasie. Świat medycyny się zmienił, tak jak i stażyści, ale ich bromans przetrwał próbę czasu. Nowi i starzy bohaterowie starają się zmagać z codziennością szpitala Sacred Heart ze śmiechem, sercem i napotykanymi niespodziankami.

W nowych rolach pojawią się tacy aktorzy jak Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi oraz Amanda Morrow. Do obsady powracają także Robert Maschio i Phil Lewis.

Przypomnijmy, że światowa premiera serialu Hoży doktorzy (Scrubs) odbyła się w 2001 roku. Serial był emitowany przez siedem sezonów na NBC. Gdy telewizja skasowała serial, ABC przejęło go na ósmy sezon. Odniósł sukces, więc powstał finałowy dziewiąty sezon.

Tim Hobert i Aseem Batra są showrunnerami. Pracowali jako producenci i scenarzyści przy poprzednich sezonach.

Hoży doktorzy - amerykańska premiera odbędzie się 25 lutego 2026 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie nowe odcinki będą dostępne w Polsce.

Źródło: variety.com

Powiązane seriale

8,5

2001
Hoży doktorzy
Oglądaj TERAZ Hoży doktorzy Komedia

