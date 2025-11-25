Reklama
Wicked: Na dobre - reżyser odmówił pokazania Universal tego kadru. Miał dobry powód

I teraz to, co zostało powiedziane w tej scenie, może być największym sekretem Wicked: Na dobre...
Paulina Guz
Paulina Guz
wicked 
Wicked: Na dobre
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Wicked fot. materiały prasowe
Jon M. Chu wyjawił Business Insider, że odmówił pokazania włodarzom Universal Pictures ostatniego kadru z drugiej części Wicked. Dlaczego? Reżyser obawiał się, że wykorzystają go w kampanii marketingowej filmu. Chodzi oczywiście o scenę, w której Glinda szepce coś do ucha Elfaby. Jest to rekonstrukcja plakatu z oryginalnego musicalu Wicked z Brodwayu.

Twórca wyjaśnił, że taki był plan od zawsze — zakończyć obie części Wicked szeptem. 

Tak. Zawsze taki był plan. Zawsze chciałem zakończyć to szeptem. I wiesz, jak trudno było zmusić Universal, by nie używali go w materiałach marketingowych? Mieli nawet zrobiony taki plakat do pierwszego filmu, a ja zastanawiałem się, czemu coś takiego w ogóle wypuszczamy – bo nie powinniśmy nigdy, przenigdy, wspominać na głos o szepcie. Chciałem, by wyglądało to tak, jakby nam na nim nie zależało, a potem nagle użyć go w ostatnim kadrze Wicked: Na dobre. Dlatego studio nie widziało ostatniego ujęcia.

Następnie Jon M. Chu wyjaśnił, dlaczego to ujęcie z Wicked jest takie genialne. Chodzi o to, że nikt tak naprawdę nie wie, co mówi Glinda, ponieważ nigdy nie zdradzono tego w oryginalnym musicalu, ale to w pewnym sensie jest kluczem do przyjaźni – że wszyscy mamy swoje sekrety. Aktorki, Cynthia Erivo i Ariana Grande, same mogły zdecydować, co zostanie powiedziane w tej scenie. Sam reżyser jednak nie wie do teraz, co to było

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
wicked 
Wicked: Na dobre
Powiązane filmy

7,3

2025
Wicked: Na dobre
Zobacz w kinie Wicked: Na dobre Familijny

7,4

2024
Oglądaj TERAZ Wicked Musical
Powiązane osoby

