Dariusz Szpakowski odebrał nagrodę z rąk legendarnego Ronaldo. Wielkie wyróżnienie dla Polaka

Dariusz Szpakowski/TVP Sport/Twitter

Dariusz Szpakowski to prawdziwa legenda polskiego dziennikarstwa sportowego i jego żywy pomnik. Przypomnijmy, że swoją karierę komentatorską rozpoczynał on w połowie lat 70. w Polskim Radiu, natomiast od 1983 roku pracuje dla Telewizji Polskiej. W tym czasie Szpakowski wziął udział w aż 12 piłkarskich mistrzostwach świata, co właśnie zostało docenione w trakcie mundialu w Katarze.

We wtorek odbyło się tam wydarzenie zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS), na którym uhonorowano dziennikarzy i fotoreporterów pracujących przy przynajmniej 8 mistrzostwach świata w piłce nożnej. Jednym z wyróżnionych został właśnie Dariusz Szpakowski, któremu nagrodę wręczył legendarny Ronaldo Luis Nazario de Lima, mistrz świata z 1994 i 2002 roku, jeden z najlepszych zawodników nie tylko przełomu wieków, ale i całej historii futbolu. Spójrzcie sami:

https://twitter.com/sport_tvppl/status/1597556669969760256

https://twitter.com/redaszu/status/1597545623813001217

Warto zauważyć, że 12 mundiali Polaka wcale nie okazało się najlepszym osiągnięciem wśród nagrodzonych dziennikarzy. Rekordzistą jest 88-letni Enri Macaya z Argentyny, który pracuje przy mistrzostwach świata od rozgrywanego w 1958 roku w Szwecji turnieju, co razem daje 17 mundiali.

Dariusz Szpakowski kilkanaście dni temu wyjawił, że mundial w Katarze będzie ostatnim w jego karierze. Według doniesień medialnych to właśnie on ma skomentować w TVP finał tegorocznych mistrzostw.