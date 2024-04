Dark Matter - zwiastun serialu science fiction. Alternatywne rzeczywistości w mrocznym wydaniu

fot. Apple TV+

Dark Matter to mroczny thriller science fiction oparty na książce Blake'a Croucha pod tytułem Mroczna materia. Jest ona uważana za jedną z najlepszych powieści sci-fi ostatniej dekady. Joel Edgerton oraz Jennifer Connelly grają główne role. Na ekranie zobaczymy też takich aktorów jak Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi oraz Oakes Fegley.

Co ciekawe, twórcą serial, scenarzystą i showrunner jest sam Crouch, czyli autor wspomnianego pierwowzoru. Producentami są także Matt Tolmach, David Manpearl oraz Edgerton.

Dark Matter - zwiastun

Dark Matter - opis fabuły

Historia skupia się na Jasonie Dessenie (Joel Edgerton), fizyku, profesorze i człowieku oddanym rodzinie. Gdy pewnego razu wraca do domu, zostaje... porwany do alternatywnej wersji swojego życia.

Dark Matter

Dark Matter - premiera w Apple TV+ odbędzie się 8 maja 2024 roku. Na start dwa odcinki, a potem kolejny co tydzień w środę. Jest to kolejny projekt sci-fi platformy po takich tytułach jak Silos, For All the Mankind, Invasion, Fundacja czy ostatnio Nowa konstelacja.