Bridgertonowie - oficjalny zwiastun 3. sezonu. Penelope udowadnia, że nie tylko diamenty potrafią błyszczeć

Netflix opublikował oficjalny zwiastun 3. sezonu serialu Bridgertonowie. Wideo możecie zobaczyć poniżej. Tym razem historia skupi się na poszukującej męża Penelope Featherington, w którą wciela się Nicola Coughlan. W tym zadaniu ma pomóc jej najlepszy przyjaciel, Colin Bridgerton, grany przez Luke'a Newtona. Mężczyzna może jednak szybko pożałować, że sam nie zaczął wcześniej zabiegać o jej względy.

Bridgertonowie - pierwsza część 3. sezonu zadebiutuje 16 maja 2024 roku, tylko na Netflix. Finałowe odcinki pojawią się 13 czerwca. Dajcie znać, czy planujecie seans. Czekamy na wasze komentarze!

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie (Luke Newton) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem.

Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope — jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest — traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie.

Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise (Claudia Jessie), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy. [oficjalny opis Netflixa]