Kobiety pobiły rekord na rynku filmowym w 2024 roku. Nie chodzi tylko o box office

Filmy takie jak Wicked, Substancja, Ciche miejsce: Dzień pierwszy i Moana 2 nie tylko zdominowały box office, ale także zapewniły znaczące role dla postaci kobiecych w jednych z największych premier roku. Po raz pierwszy odsetek najlepiej zarabiających filmów z kobiecymi protagonistkami zbliża się do ilości filmów z męskimi protagonistami – tak wynika z nowego raportu Centrum Badań nad Kobietami w Telewizji i Filmie na Uniwersytecie Stanowym w San Diego.

Spośród 100 najpopularniejszych filmów w USA w 2024 roku, 42% miało kobietę jako główną bohaterkę. Był to dramatyczny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy tylko 28% tych filmów opowiadano z kobiecej perspektywy, podczas gdy aż 62% koncentrowało się na męskich bohaterach. Martha Lauzen, założycielka centrum i autorka badania, powiedziała w oświadczeniu:

Rok 2024 przyniósł jedną z najbogatszych ofert filmowych z kobiecymi protagonistkami w najnowszej historii. Te fikcyjne bohaterki buntowały się przeciwko niesatysfakcjonującym relacjom osobistym i dyskryminującym środowiskom pracy. Filmy takie jak Substancja stanowczo sprzeciwiały się kulturze, która traktuje kobiety jako jednorazowe.

Coraz więcej kobiet w filmach, ale czy wszystkie mają równą reprezentację?

Film Substancja, opowiadający o aktorce, która stała się guru fitnessu, lecz została zwolniona ze względu na swój wiek, poruszył Hollywood. Kobiety znacznie rzadziej otrzymują role po przekroczeniu 40 lat, w wyraźnym kontraście do mężczyzn. Odsetek kobiecych postaci gwałtownie spada z 35% wśród trzydziestolatek do zaledwie 16% wśród czterdziestolatek, podczas gdy w przypadku mężczyzn ten procent rośnie – z 25% w wieku 30 lat do 31% po 40. Tylko 26% kobiecych postaci miało 40 lat lub więcej, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosił aż 55%.