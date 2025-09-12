Data premiery Metroid Prime 4 ujawniona. Jest też nowy zwiastun - zobaczcie Samus na motocyklu!

fot. Nintendo

12 września odbyła się kolejna prezentacja z cyklu Nintendo Direct. Podczas wydarzenia, zgodnie z przewidywaniami wielu fanów, ujawniono datę premiery Metroid Prime 4: Beyond. Nowa odsłona kultowej serii zadebiutuje już 4 grudnia na konsolach Nintendo Switch 1 i 2. Na nowszym urządzeniu będzie można liczyć na lepszą jakość oprawy i dodatkowe usprawnienia, takie jak możliwość sterowania Joy-Conami w trybie myszy.

Ogłoszeniu towarzyszył także świeży zwiastun. Z materiału wynika, że w Metroid Prime 4 główna bohaterka, Samus Aran, będzie mogła zasiąść za sterami motocykla, który posłuży jej nie tylko do przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale też do walki z przeciwnikami.

Zapowiedziano również zupełnie nowe figurki Amiibo. Dwie z nich (Samus oraz Samus & Vi-O-La, czyli wspomniany przed momentem motocykl) trafią do sprzedaży 6 listopada, a jedna (Sylux) ukaże się w dniu premiery gry.