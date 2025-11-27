fot. materiały prasowe / Shawn Levy

Reklama

W rozmowie z dziennikarzem Kevinem McCarthym reżyser Shawn Levy potwierdził, że jego film Star Wars: Starfighter otrzyma zupełnie nowe muzyczne brzmienie. Levy ujawnił, że stworzeniem ścieżki dźwiękowej zajmie się Thomas Newman - jeden z najbardziej cenionych twórców muzyki filmowej w Hollywood.

Filmografia Thomasa Newmana

Newman ma na koncie ścieżki dźwiękowe do takich tytułów jak Skazani na Shawshank, Gdzie jest Nemo?, WALL-E oraz Skyfall. Jego angaż to jedna z największych muzycznych zmian w historii marki, gdyż Newman kieruje swoją muzykę w bardziej intymny lub nawet psychologiczny, emocjonalny klimat. Za to marka Star Wars kojarzona jest jednak z galaktycznymi bitwami i kosmiczną epiką.

Starfighter bez Williamsa

Oznacza to również, że w Starfighterze nie pojawi się muzyka autorstwa Johna Williamsa, twórcy ikonicznych tematów znanych z pierwszych części sagi, który zbudował właśnie ten kultowy muzyczny klimat.

Shawn Levy podkreślał w wywiadzie, że zależy mu na świeżym brzmieniu i nowej tożsamości muzycznej filmu. Starfighter ma być samodzielną historią - ani sequelem, ani prequelem - i według reżysera wymaga zupełnie innego podejścia niż dotychczasowe produkcje.

Premiera Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.