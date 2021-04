Dave Bautista wciąż chce wcielić się w przeciwnika Batmana

fot. Marvel

Dave Bautista najbardziej znany jest z roli w Kinowym Uniwersum Marvela, gdzie wciela się w Draxa Niszczyciela, jednego z członków Strażników Galaktyki. Okazuje się jednak, że aktor chciałby także pojawić się w konkurencyjnym świecie należącym do DC i Warner Bros. Już wcześniej Bautista zapowiadał, że bardzo chciałby odegrać rolę Bane'a lub Lobo. Podczas rozmowy na Justice Con po raz kolejny zapowiedział, że jest gotowy wcielić się w przeciwnika Batmana i żartobliwie stwierdził, że był nawet w tej sprawie w siedzibie Warner Bros.

Podkreślił, że nie robi z tego żadnej tajemnicy i wyjątkowo Bane jest wśród bardziej pożądanych przez niego ról w dalszym etapie aktorskiej kariery.

Tak bardzo chcę zagrać Bane'a, że poszedłem do Warner Bros., umówiłem się z ludźmi z DC, otwieram drzwi, wchodzę i mówię: chcę zagrać Bane'a! Nie żartuję. Byli trochę zdziwieni i odpowiedzieli: Wow! Wow. Nawet nie szukamy nikogo do tej roli. Ja na to, że to nic. Jestem gotowy.

Nadchodzącym filmem o Batmanie będzie ten w reżyserii Matta Reevesa z udziałem Roberta Pattinsona. I nie powinniśmy przynajmniej na razie oczekiwać, że pojawi się tam postać Bane'a.