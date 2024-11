Ależ to ma klimat trylogii Petera Jacksona! Piosenka z filmu Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zachwyca fanów!

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Ekipa odpowiedzialna za kinowy film anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów przypomina fanom trylogii Petera Jacksona, że ta produkcja jest z nią ściśle związana. Podobnie jak tamte trzy filmy miały klimatyczne piosenki promocyjne, tak i Wojna Rohirrimów doczekała się utworu, który w pełni wpisuje się w klimat Śródziemia i zabiera fanów z powrotem do niego dzięki głosowi Paris Palomy.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – piosenka "The Rider"

W mediach społecznościowych można dostrzec zachwyt nad piosenką, która swoim klimatem wprowadza słuchaczy do Śródziemia, podobnie jak wiele lat temu zrobiła to Enya przy filmie Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia. Czy zgadzacie się z taką oceną? Posłuchajcie i oceńcie sami!

Muzykę do filmu anime skomponował Stephen Gallagher, znany ze współpracy przy trylogii Hobbit jako montażysta muzyki. Słowa do utworu napisali współscenarzystka filmu Phoebe Gittins oraz kompozytor David Long, który również przyczynił się do stworzenia muzyki w Wojnie Rohirrimów.

Władca Pierścieni i klimatyczne piosenki

Utwór "The Rider" wpisuje się w tradycję wyjątkowych piosenek towarzyszących filmom z uniwersum Władcy Pierścieni. W Drużynie Pierścienia kultową już piosenkę nagrała Enya, Dwie Wieże wzbogaciła piosenka Golluma wykonana przez Emilíanę Torrini, a w Powrocie Króla słynny utwór "Into the West" zaśpiewała Annie Lennox.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – premierę wyznaczono na 13 grudnia w kinach.