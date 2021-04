Nowy Bane w uniwersum DC będzie kobietą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Bane to jeden z najsłynniejszych przeciwników Batmana. Choć w świecie DC debiutował on dopiero w 1992 roku, olbrzymią popularność zdobył dzięki legendarnej serii Knightfall, w której złamał kręgosłup Mrocznego Rycerza. W ostatnim czasie antagonista ma jednak pod górkę; po restarcie uniwersum w Infinite Frontier najprawdopodobniej stracił on życie w czasie ataku na Azyl Arkham, w którym rozpylono gaz nazywany trucizną Jokera.

Wygląda jednak na to, że Bane wróci do komiksów w zupełnie niespodziewanej, żeńskiej wersji. W zeszycie The Joker #2 pojawiła się enigmatyczna sekwencja rozgrywająca się na wyspie Santa Prisca. Grupa tajemniczych osób w maskach Bane'a przeprowadza eksperymenty na zanurzonej w zbiorniku z chemikaliami kobiecie. Bohaterka sama zauważa, że jej ciało znakomicie adaptuje toksynę Venom, substancję, która dawała Bane'owi siłę. Koniec końców kobieta zakłada maskę złoczyńcy, wyjawiając, że jej pierwszym celem będzie sam Książę Zbrodni (Jokera niesłusznie uznaje się za sprawcę tragedii w Azylu Arkham).

The Joker #2 - plansze

Cała scena jest wyrwana z narracyjnego kontekstu. Nie wiemy więc póki co, kim jest żeńska wersja Bane'a; nie znamy także prawdy na temat tożsamości grupy osób, która przeprowadzała na kobiecie eksperymenty.