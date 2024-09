David Corenswet miał restrykcyjną dietę do roli Supermana. Aktor nie poleca jej nikomu

fot. James Gunn

David Corenswet był gościem programu ManlyThingsPod, gdzie odpowiedział na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło przygotowywania się do roli w Supermanie. Aktor przyznał, ile kalorii musiał dziennie jeść, aby przytyć ponad 17 kilogramów, aby stać się nowym Człowiekiem ze stali.

Superman - ile kalorii David Corenswet jadł dziennie przygotowując się do roli?

Aktor przyznał, że nie poleca nikomu tak restrykcyjnej diety:

Kiedy robiłem masę, to spożywałem gdzieś pomiędzy 4500 a 5000 kalorii dziennie… To były trzy posiłki, dwa koktajle o wartości 1200 kalorii i przekąska przed snem zajmująca od pół pojemnika do pełnego pojemnika jogurtu greckiego o wadze prawie kilograma. To nie było zabawne. Nie polecam, chyba że masz powód do szybkiego przybierania na wadze. U mnie to było ponad 17 kilogramów w cztery miesiące.

Corenswet opowiedział również o największej przeszkodzie, jaka spotkała go na planie Supermana:

Słyszą to pytanie i od razu mój mózg dziwnie reaguje. Próbuję tylko myśleć o dosłownych przeszkodach, jak np. wtedy, gdy wpadłem w ścianę. To było jak pobicie, ale to też była dobra zabawa. Ale tak, było tam to coś szklanego, przez co miałem przelecieć. Ale wpadłem wprost w drzwi.

Superman - fabuła, obsada, premiera

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Oprócz Corensweta, w obsadzie znaleźli się Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner) oraz Isabela Mercad (Hawkgirl).

Światowa data premiery została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

