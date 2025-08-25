Oppenheimer w Netflixie. Wiemy, kiedy premiera filmu online

fot. materiały promocyjne

Jak donosi niezawodny Radosław Koch na portalu X, Oppenheimer zadebiutuje w platformie streamingowej Netflix już 21 września. Subskrybenci serwisu będą mogli nadrobić kapitalnie odebrany film Christophera Nolana, a pozostali obejrzą go po raz pierwszy.

Nie jest to jednak debiut filmu Oppenheimer w streamingu - obecnie można go oglądać w serwisie Prime Video. Jednak nie wszyscy mają tę subskrypcję, więc premiera w Netflixie to na pewno dobra wiadomość dla wielbicieli tej platformy.

Oppenheimer - sukces Nolana

Świetne recenzje krytyków, kapitalne opinie widzów oraz sukces finansowy i artystyczny - deszcz nagród został podsumowany Oscarami. Oppenheimer zdobył aż siedem statuetek w najważniejszych kategoriach, na czele z najlepszym reżyserem i najlepszym filmem.

Oppenheimer - opis fabuły

Podczas II wojny światowej J. Robert Oppenheimer pełnił funkcję dyrektora projektu „Manhattan”, odpowiedzialnego za rozwój broni jądrowej. Choć zasłynął przede wszystkim jako „ojciec bomby atomowej”, miał również wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, m.in. w badaniach nad czarnymi dziurami i promieniowaniem kosmicznym. Po zakończeniu prac nad bombą atomową poświęcił resztę życia walce o ograniczenie rozprzestrzeniania broni nuklearnej.

W późniejszych latach był oskarżany przez władze USA o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. odebrano mu dostęp do tajnych dokumentów, a pełna polityczna rehabilitacja nastąpiła dopiero za prezydentury Johna F. Kennedy’ego. Dziś Oppenheimer uznawany jest za symbol pacyfizmu i sprzeciwu wobec wyścigu zbrojeń nuklearnych.