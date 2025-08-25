Reklama
placeholder

Oppenheimer w Netflixie. Wiemy, kiedy premiera filmu online

Oppenheimer - jeden z największych hitów 2023 roku i najlepszy film Christophera Nolana - wkrótce trafi na Netflix. Sprawdź, kiedy premiera i gdzie obejrzeć ten kinowy fenomen. Wrzesień to miesiąc, w którym fani będą mogli nadrobić to arcydzieło.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
oppenheimer
Oppenheimer - SkyShowtime fot. materiały promocyjne
Reklama

Jak donosi niezawodny Radosław Koch na portalu X, Oppenheimer zadebiutuje w platformie streamingowej Netflix już 21 września. Subskrybenci serwisu będą mogli nadrobić kapitalnie odebrany film Christophera Nolana, a pozostali obejrzą go po raz pierwszy.

Nie jest to jednak debiut filmu Oppenheimer w streamingu - obecnie można go oglądać w serwisie Prime Video. Jednak nie wszyscy mają tę subskrypcję, więc premiera w Netflixie to na pewno dobra wiadomość dla wielbicieli tej platformy.

Oppenheimer - sukces Nolana

Świetne recenzje krytyków, kapitalne opinie widzów oraz sukces finansowy i artystyczny - deszcz nagród został podsumowany Oscarami. Oppenheimer zdobył aż siedem statuetek w najważniejszych kategoriach, na czele z najlepszym reżyserem i najlepszym filmem.

Oppenheimer - opis fabuły

Podczas II wojny światowej J. Robert Oppenheimer pełnił funkcję dyrektora projektu „Manhattan”, odpowiedzialnego za rozwój broni jądrowej. Choć zasłynął przede wszystkim jako „ojciec bomby atomowej”, miał również wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, m.in. w badaniach nad czarnymi dziurami i promieniowaniem kosmicznym. Po zakończeniu prac nad bombą atomową poświęcił resztę życia walce o ograniczenie rozprzestrzeniania broni nuklearnej.

W późniejszych latach był oskarżany przez władze USA o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. odebrano mu dostęp do tajnych dokumentów, a pełna polityczna rehabilitacja nastąpiła dopiero za prezydentury Johna F. Kennedy’ego. Dziś Oppenheimer uznawany jest za symbol pacyfizmu i sprzeciwu wobec wyścigu zbrojeń nuklearnych.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
oppenheimer
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,3

2023
Oglądaj TERAZ Oppenheimer Biografia

Najnowsze

1 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

2 Booster Gold
-

Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

3 DZIKI
-

To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

4 Dune Awakening - DLC
-

Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

5 Peacemaker - 2. sezon
-

Aktor o trzech ostatnich odcinkach Peacemakera. „Są jak zupełnie nowy sezon”

6 Shia LaBeouf – zasłynął jako dziecięca gwiazda i dobrze zapowiadający się młody aktor. Choć miał zatargi z prawem, pozostawał w świetle fleszy. Wszystko zmieniło się po oskarżeniach byłej partnerki. FKA twigs pozwała artystę o napaść na tle seksualnym, pobicie i spowodowanie cierpienia emocjonalnego. Twierdziła również, że świadomie zaraził ją chorobą weneryczną. Byłe dziewczyny aktora po oświadczeniu FKA twigs opowiedziały o podobnych zdarzeniach. LaBeouf początkowo zaprzeczał doniesieniom, ale w 2022 roku przyznał: „Skrzywdziłem tę kobietę. A robiąc to, skrzywdziłem sporo ludzi i wiele innych osób przed tą kobietą”. Po tych wydarzeniach jego kariera mocno zwolniła.
-

Nowy film Jerzego Skolimowskiego z Shią LaBeoufem może nie powstać? Jest konflikt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e162

Moda na sukces

s04e03

Upload

s04e04

Upload

s04e01

Upload

s04e02

Upload

s42e225

Ridiculousness

s42e223

Ridiculousness

s42e224

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Blake Lively
Blake Lively

ur. 1987, kończy 38 lat

Alexander Skarsgård
Alexander Skarsgård

ur. 1976, kończy 49 lat

Natasha Liu Bordizzo
Natasha Liu Bordizzo

ur. 1994, kończy 31 lat

Yifei Liu
Yifei Liu

ur. 1987, kończy 38 lat

Tom Hollander
Tom Hollander

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV