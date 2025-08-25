Marvel szykuje crossover, który przebije Avengers: Doomsday i Secret Wars? Wielkie starcie 3 grup

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Czy Marvel w ramach MCU może stworzyć wydarzenie, które swoją skalą i rozmachem przebije nawet nadchodzące Avengers: Doomsday i Secret Wars? Nie jest wykluczone, że Kevin Feige i spółka przynajmniej tego spróbują. Jak raportuje Alex Perez z portalu The Cosmic Circus, trwają prace nad adaptacją słynnego już komiksu z 2022 roku, A.X.E.: Judgment Day (Dzień sądu).

W rzeczonej powieści graficznej doszło do gigantycznego starcia pomiędzy Avengersami, X-Menami i członkami Eternals - ci ostatni polowali nawet na mutantów po wejściu w posiadanie informacji, że istoty z genem X są w rzeczywistości potomkami znienawidzonych przez Przedwiecznych Dewiantów. Co więcej, w całej historii niezwykle ważną rolę odegrała kosmiczna rasa Celestian, co siłą rzeczą pozwoliłoby Marvelowi doprowadzić do końca wątki poruszone w filmie Eternals z 2021 roku.

Zaskakująca przyszłość Star-Lorda

Perez ma dla nas jeszcze kilka zaskakujących informacji, z których najważniejsza dotyczy ekranowej przyszłości Star-Lorda. Według scoopera postać portretowana przez Chrisa Pratta "powróci i stworzy nietypowy zespół bohaterów". Nie jest wykluczone, że te rewelacje łączą się z wcześniejszą grafiką koncepcyjną do Secret Wars, która pokazywała Petera Quilla i Wonga opiekujących się drużyną Young Avengers.

Poza tym:

Skrulle wciąż mają odgrywać istotną rolę w wątkach rozgrywających się w kosmicznej części MCU;

w nadchodzącym serialu Wonder Man pojawi się agent Cleary (Arian Moayed) z Damage Control, który to departament odegra podobną rolę jak w produkcjach Ms. Marvel i Mecenas She-Hulk;

Dom Pomysłów wciąż pracuje nad projektami Shang-Chi 2, Czarna Pantera 3 i Strange Academy;

znany z gry Marvel Rivals Jeff the Land Shark może zostać nową maskotką MCU dla najmłodszych widzów, zastępując w tej roli Baby Groota.

Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU. Szykujcie popcorn - Downey Jr. daleko, Hemswortha brak