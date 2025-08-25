Reklama
Najdziwniejsza przeciwniczka Batmana zadebiutowała na ekranie. Frank Grillo w kolejnym projekcie DCU?

W 2. sezonie Peacemakera zadebiutowała White Rabbit, komiksowa przeciwniczka Batmana o ciekawych umiejętnościach. Aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis z odtwórcą głównej roli, a inny aktor ze stałej obsady zapowiedział przyszłe pojawienie się w DCU.
Wiktor Stochmal
Tagi:  White Rabbit 
peacemaker batman
White Rabbit fot. DC Comics
2. sezon Peacemakera jest kolejnym rozdziałem uniwersum DCU, a przy okazji serialem, w którym zadebiutował kolejny przeciwnik Batmana z komiksów po Clayfacie, którego widzieliśmy już w Koszmarnym Komando. Chodzi mianowicie o White Rabbit, którą zagrała Brey Noelle. W 1. odcinku widzimy ją na chwilę przed rozmową Peacemakera z Gangiem Sprawiedliwości. Po reakcji kobiety można wnioskować, że jej rozmowa kwalifikacyjna również nie przebiegła pomyślnie, a później dowiadujemy się szczegółów. Fani komiksów powinni też być zadowoleni, ponieważ nosi strój wyjęty żywcem z kart zeszytów.

Tak źle nie było od 14 lat. Filmy superbohaterskie z niechlubnym rekordem w box office

White Rabbit to ciekawa i wyjątkowa przeciwniczka Batmana. To w rzeczywistości Jaina Hudson, która pochodzi z Indii - jej matka była aktorką w Bollywood, a ojciec Amerykaninem. Z biegiem lat nauczyła się dzielić swoje osobowości, to znaczy - Jaina Hudson mogła być w jednym miejscu, a jej odpowiednik, albinoska White Rabbit, w drugim. Na przestrzeni lat do walki z Mrocznym Rycerzem często używała flirtu i rozmaitych różnych gadżetów, a także współpracowała z innymi złoczyńcami, na przykład wcześniej wspomnianym Clayfacem.

Brey Noelle podzieliła się zdjęciami z planu w kostiumie i u boku Johna Ceny:

Frank Grillo z rolą w tajemniczym projekcie

GQ z kolei porozmawiało z Frankiem Grillo, czyli odtwórcą roli Ricka Flaga Sr. To aktor, który pojawił się w każdym dotychczasowym projekcie z DCU - udzielił głosu w Koszmarnym Komandzie, był w Supermanie i ma mieć istotną rolę w Peacemakerze. Grillo przyznał, że James Gunn zapowiedział mu już udział w następnym ważnym projekcie z tego uniwersum i według różnych źródeł może to być serial Latarnie. Aktor dodał też, że ufa bezgranicznie reżyserowi i jest gotów zagrać każdą rolę, której od niego wymaga.

Źródło: comicbookmovie.com

