Co zmieniono w Fantastycznej 4? Tak film wyglądał bez efektów specjalnych

Dużo się mówiło o usuniętych i zmienionych scenach z Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Pierwszym sygnałem alarmowym dla niektórych fanów były doniesienia o usunięciu roli Johna Malkovicha z filmu, co okazało się prawdą. Po jego Red Ghoście pozostało tylko wspomnienie na samym początku filmu i nic więcej. Reżyser wspominał, że zrobił to, ponieważ wolał się skupić na teraźniejszych przygodach Pierwszej Rodziny Marvela, a nie ich przeszłości sprzed kilku lat. A co dokładnie uległo zmianie? Sceny nie tylko usunięto, ale też dodano.

Użytkownik @Cryptic4KQual z X (wcześniej Twitter), którego informacje często się sprawdzały, podzielił się tą informacją:

W oryginalnej wersji filmu, kiedy Fantastyczna 4 pojawia się w programie rozrywykowym na samym początku filmu, a kurtyna zostaje uniesiona, członków drużyny już tam nie ma. Zdążyli wyruszyć na walkę z Red Ghostem, lecz była to jedyne dystrakcja z jego strony. W rzeczywistości chciał włamać się do Baxter Building i ukraść ich statek kosmiczny. Mr. Fantastic przewidział ten ruch i sam wyruszył na spotkanie ze złoczyńcą. Fragmenty walki z jego super-małpami zobaczyliśmy w finałowej wersji filmu. Później Red Ghost miał się pojawić jeszcze raz, już w więzieniu. Wówczas Reed zaoferowałby mu program resocjalizacji, a jednym z jego punktów byłaby pomoc w budowaniu portali na planecie, w czym miały pomóc super-małpy.

Scena, w której Mole Man odwiedza Baxter Building została dodana na późniejszym etapie.

Usunięto za to inną scenę z nim i Sue Storm, gdy miała z nim negocjować.

Wycięto wiele dialogów z Baxter Building pomiędzy członkami drużyny.

The Thing miał pewnego razu wyjść na spacer i zostać zaczepiony przez nieznanych mężczyzn. Potem miałby znaleźć pokiereszowanego H.E.R.B.I.E'ego w ciemnym zaułku, prawdopodobnie z ręki tych samych ludzi.

Galactus miał porozmawiać z Fantastyczną 4 w trakcie finałowego starcia.

Ujawniono też, jak Fantastyczna 4: Pierwsze kroki prezentowała się przed nałożeniem efektów specjalnych na obraz:

