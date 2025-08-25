Reklama
placeholder

Co zmieniono w Fantastycznej 4? Tak film wyglądał bez efektów specjalnych

W sieci podzielono się informacjami na temat usuniętych, dodanych i zmienionych scen z ostatniego widowiska Marvel Studios. Pokazano też, jak produkcja prezentowała się przed nałożeniem efektów specjalnych.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
usunięte sceny
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - soundtrack fot. Materiały promocyjne
Reklama

Dużo się mówiło o usuniętych i zmienionych scenach z Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Pierwszym sygnałem alarmowym dla niektórych fanów były doniesienia o usunięciu roli Johna Malkovicha z filmu, co okazało się prawdą. Po jego Red Ghoście pozostało tylko wspomnienie na samym początku filmu i nic więcej. Reżyser wspominał, że zrobił to, ponieważ wolał się skupić na teraźniejszych przygodach Pierwszej Rodziny Marvela, a nie ich przeszłości sprzed kilku lat. A co dokładnie uległo zmianie? Sceny nie tylko usunięto, ale też dodano.

Avatar 3 - kontynuacja nieoczekiwanego konfliktu: Mick kontra potężny tulkun

Użytkownik @Cryptic4KQual z X (wcześniej Twitter), którego informacje często się sprawdzały, podzielił się tą informacją:

  • W oryginalnej wersji filmu, kiedy Fantastyczna 4 pojawia się w programie rozrywykowym na samym początku filmu, a kurtyna zostaje uniesiona, członków drużyny już tam nie ma. Zdążyli wyruszyć na walkę z Red Ghostem, lecz była to jedyne dystrakcja z jego strony. W rzeczywistości chciał włamać się do Baxter Building i ukraść ich statek kosmiczny. Mr. Fantastic przewidział ten ruch i sam wyruszył na spotkanie ze złoczyńcą. Fragmenty walki z jego super-małpami zobaczyliśmy w finałowej wersji filmu. Później Red Ghost miał się pojawić jeszcze raz, już w więzieniu. Wówczas Reed zaoferowałby mu program resocjalizacji, a jednym z jego punktów byłaby pomoc w budowaniu portali na planecie, w czym miały pomóc super-małpy.
  • Scena, w której Mole Man odwiedza Baxter Building została dodana na późniejszym etapie.
  • Usunięto za to inną scenę z nim i Sue Storm, gdy miała z nim negocjować.
  • Wycięto wiele dialogów z Baxter Building pomiędzy członkami drużyny.
  • The Thing miał pewnego razu wyjść na spacer i zostać zaczepiony przez nieznanych mężczyzn. Potem miałby znaleźć pokiereszowanego H.E.R.B.I.E'ego w ciemnym zaułku, prawdopodobnie z ręki tych samych ludzi.
  • Galactus miał porozmawiać z Fantastyczną 4 w trakcie finałowego starcia.

Ujawniono też, jak Fantastyczna 4: Pierwsze kroki prezentowała się przed nałożeniem efektów specjalnych na obraz:

Ranking filmów Marvela

37. Marvels (2023) – ocena: 5,5

arrow-left
37. Marvels (2023) – ocena: 5,5
fot. Marvel Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com/X (@cosmic_marvel)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
usunięte sceny
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Zobacz w kinie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi

Najnowsze

1 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

2 Booster Gold
-

Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

3 DZIKI
-

To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

4 Dune Awakening - DLC
-

Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

5 Peacemaker - 2. sezon
-

Aktor o trzech ostatnich odcinkach Peacemakera. „Są jak zupełnie nowy sezon”

6 Shia LaBeouf – zasłynął jako dziecięca gwiazda i dobrze zapowiadający się młody aktor. Choć miał zatargi z prawem, pozostawał w świetle fleszy. Wszystko zmieniło się po oskarżeniach byłej partnerki. FKA twigs pozwała artystę o napaść na tle seksualnym, pobicie i spowodowanie cierpienia emocjonalnego. Twierdziła również, że świadomie zaraził ją chorobą weneryczną. Byłe dziewczyny aktora po oświadczeniu FKA twigs opowiedziały o podobnych zdarzeniach. LaBeouf początkowo zaprzeczał doniesieniom, ale w 2022 roku przyznał: „Skrzywdziłem tę kobietę. A robiąc to, skrzywdziłem sporo ludzi i wiele innych osób przed tą kobietą”. Po tych wydarzeniach jego kariera mocno zwolniła.
-

Nowy film Jerzego Skolimowskiego z Shią LaBeoufem może nie powstać? Jest konflikt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e162

Moda na sukces

s04e03

Upload

s04e04

Upload

s04e01

Upload

s04e02

Upload

s42e225

Ridiculousness

s42e223

Ridiculousness

s42e224

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Blake Lively
Blake Lively

ur. 1987, kończy 38 lat

Alexander Skarsgård
Alexander Skarsgård

ur. 1976, kończy 49 lat

Natasha Liu Bordizzo
Natasha Liu Bordizzo

ur. 1994, kończy 31 lat

Yifei Liu
Yifei Liu

ur. 1987, kończy 38 lat

Tom Hollander
Tom Hollander

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV