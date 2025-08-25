Co zmieniono w Fantastycznej 4? Tak film wyglądał bez efektów specjalnych
W sieci podzielono się informacjami na temat usuniętych, dodanych i zmienionych scen z ostatniego widowiska Marvel Studios. Pokazano też, jak produkcja prezentowała się przed nałożeniem efektów specjalnych.
Dużo się mówiło o usuniętych i zmienionych scenach z Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Pierwszym sygnałem alarmowym dla niektórych fanów były doniesienia o usunięciu roli Johna Malkovicha z filmu, co okazało się prawdą. Po jego Red Ghoście pozostało tylko wspomnienie na samym początku filmu i nic więcej. Reżyser wspominał, że zrobił to, ponieważ wolał się skupić na teraźniejszych przygodach Pierwszej Rodziny Marvela, a nie ich przeszłości sprzed kilku lat. A co dokładnie uległo zmianie? Sceny nie tylko usunięto, ale też dodano.
Avatar 3 - kontynuacja nieoczekiwanego konfliktu: Mick kontra potężny tulkun
Użytkownik @Cryptic4KQual z X (wcześniej Twitter), którego informacje często się sprawdzały, podzielił się tą informacją:
- W oryginalnej wersji filmu, kiedy Fantastyczna 4 pojawia się w programie rozrywykowym na samym początku filmu, a kurtyna zostaje uniesiona, członków drużyny już tam nie ma. Zdążyli wyruszyć na walkę z Red Ghostem, lecz była to jedyne dystrakcja z jego strony. W rzeczywistości chciał włamać się do Baxter Building i ukraść ich statek kosmiczny. Mr. Fantastic przewidział ten ruch i sam wyruszył na spotkanie ze złoczyńcą. Fragmenty walki z jego super-małpami zobaczyliśmy w finałowej wersji filmu. Później Red Ghost miał się pojawić jeszcze raz, już w więzieniu. Wówczas Reed zaoferowałby mu program resocjalizacji, a jednym z jego punktów byłaby pomoc w budowaniu portali na planecie, w czym miały pomóc super-małpy.
- Scena, w której Mole Man odwiedza Baxter Building została dodana na późniejszym etapie.
- Usunięto za to inną scenę z nim i Sue Storm, gdy miała z nim negocjować.
- Wycięto wiele dialogów z Baxter Building pomiędzy członkami drużyny.
- The Thing miał pewnego razu wyjść na spacer i zostać zaczepiony przez nieznanych mężczyzn. Potem miałby znaleźć pokiereszowanego H.E.R.B.I.E'ego w ciemnym zaułku, prawdopodobnie z ręki tych samych ludzi.
- Galactus miał porozmawiać z Fantastyczną 4 w trakcie finałowego starcia.
Ujawniono też, jak Fantastyczna 4: Pierwsze kroki prezentowała się przed nałożeniem efektów specjalnych na obraz:
Źródło: comicbookmovie.com/X (@cosmic_marvel)
